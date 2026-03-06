Κόσμος

Ιράκ: Ιρανικά drones έπληξαν το αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βασόρα

Η TotalEnergies απομακρύνει το εκπατρισμένο προσωπικό της από έργα του ομίλου στην πόλη
A gas flare burns in the distance at the Rumaila oil field, amid nationwide output cuts following the closure of the Strait of Hormuz, in Basra, Iraq, March 4, 2026. REUTERS/Essam Al-Sudani
Πετρελαϊκό συγκρότημα στη Βασόρα / reuters

Τέσσερα drones από το Ιράν έπληξαν το αεροδρόμιο της Βασόρας και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ, δήλωσε σήμερα (06.03.2026) αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Ένα drone συνετρίβη στον τερματικό σταθμό φορτίου του αεροδρομίου της Βασόρας”, δήλωσε ο αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ, προσθέτοντας ότι δύο άλλα έπληξαν μια αμερικανική εταιρία στον πετρελαϊκό συγκρότημα Μπουρτζέσια της Βασόρας και ένα τέταρτο έπληξε το κοίτασμα πετρελαίου τη Ρουμάιλα, όπου δραστηριοποιείται ο βρετανικός κολοσσός ενέργειας BP.

Την ίδια ώρα, ο γαλλικός πετρελαϊκός κολοσσός TotalEnergies στη Βασόρα ζήτησε από το εκπατρισμένο προσωπικό του να απομακρυνθεί εσπευσμένα από έργα που πραγματοποιεί ο όμιλος στην πόλη αυτή του Ιράκ την Πέμπτη (05.03.2026), δήλωσαν σήμερα ιρακινές πηγές του πετρελαϊκού τομέα.

Το μέτρο αυτό λήφθηκε μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή έπειτα από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει. Την Τρίτη (03.03.2026) είχε δηλώσει ότι θα οργάνωνε την επιστροφή των οικογενειών των εργαζομένων του από την περιοχή αυτή.

Δείτε εδώ όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα στον πόλεμο του Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος έχει μπει στην 7η ημέρα του με τις χώρες του Κόλπου αλλά και άλλες περιοχές να ζουν τον απόλυτο τρόμο.

