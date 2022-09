Είναι η 12η συνεχόμενη ημέρα που οι δρόμοι του Ιράν είναι γεμάτοι πολίτες που διαμαρτύρονται για τον τραγικό θάνατο της Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών. Παράλληλα συνεχίζονται τα προβλήματα με το διαδίκτυο και με τα κοινωνικά δίκτυα σε μια προσπάθεια αποσιώπησης των προσπαθειών των διαδηλωτών.

Αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις να μην καταφεύγουν στη χρήση βίας, οι αρχές του Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με βίαιο τρόπο τους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτηρίζουν «ταραξίες» οι οποίοι «πλήττουν την ασφάλεια και τη δημόσια περιουσία».

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε βράδυ μετά την 16η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πέθανε η 22χρονη Αμινί, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα με έδρα εκτός Ιράν, οι διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν χθες το βράδυ σε διάφορες πόλεις. Όμως ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι τα προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο καθιστούν πιο δύσκολη τη μετάδοση εικόνων.

