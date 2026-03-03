Ιράν: 17 ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο – «Βλέπουμε πυραύλους και ακούμε εκρήξεις»

Δεκαεπτά είναι τα ελληνικά πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο καθώς το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο των αντιποίνων του για τις επιθέσεις που εξαπολύουν Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του από το περασμένο Σάββατο (28.2.26).

Εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, με χιλιάδες ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους Έλληνες, να περιμένουν με αγωνία την ώρα και τη στιγμή που θα απομακρυνθούν και θα ηρεμήσουν.

Για ακόμα μία μέρα εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή, Έλληνες ναυτικοί σε τάνκερ και εμπορικά πλοία, μαζί με υπαλλήλους και επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια, έχουν κοινές αγωνίες για την εξέλιξη του πολέμου αλλά και για τις προμήθειες που κάποια στιγμή θα τελειώσουν.

Το «Live News» κατέγραψε τις σκέψεις και τους φόβους τους. Κάποιοι, όπως λένε, δεν έβαζαν στο μυαλό τους τον πόλεμο όταν ξεκινούσαν από την Ελλάδα, ενώ άλλοι που τον θεωρούσαν ως ένα πιθανό ενδεχόμενο, δεν πίστευαν πως θα γενικευόταν τόσο σύντομα σε ολόκληρη την περιοχή.

«Είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι και ταραγμένοι. Τέτοιες συνθήκες δεν είχα σκεφτεί ότι θα ζήσουμε ποτέ».

Στον τόνο της φωνής τους αποτυπώνεται η βαθιά ανησυχία τους. Σε εμπορικά πλοία και σε τάνκερ, με τον φόβο στα μέλη του πληρώματος να είναι πλέον διάχυτος, αλλά και μέσα σε κρουαζιερόπλοια με Έλληνες και Κύπριους επιβάτες να κάνουν όλο και συχνότερα άσχημες σκέψεις.

«Είμαστε κλεισμένοι στο σκάφος και βλέπουμε πυραύλους και ακούμε εκρήξεις. Πολλά από τα συντρίμμια πέφτουν δίπλα στο σκάφος μας», ανέφερε καμαρότος σε πλοίο.

Ναυτικοί που παραμένουν στην Ντόχα, έχουν τραβήξει βίντεο από αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων στον ουρανό της πόλης. Εικόνες που εκτυλίσσονται στο οπτικό τους πεδίο και τους υπενθυμίζουν τη δύσκολη συνθήκη.

Τα αποθέματα καυσίμων και τροφίμων δεν είναι ατελείωτα, όπως λένε, οι Έλληνες ναυτικοί. Και όσο στον ορίζοντα δεν φαίνεται ακόμη ο τερματισμός του πολέμου εκείνοι φοβούνται ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

Η κυρία Μιχαηλίδου δείχνει εικόνες από το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται και τελικά κατάφερε να δέσει στην Ντόχα. Οι επιβάτες παραμένουν μέσα και περιμένουν να μάθουν πότε θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

«Τα διαβατήριά μας τα έχουν κρατήσει οπότε για να φύγουμε πρέπει να μας τα δώσουν».

Οι περισσότεροι συνταξιδιώτες της, όπως λέει, βρίσκονται διαρκώς κλεισμένοι στα δωμάτιά τους.

«Βρισκόμαστε στην Ντόχα από τις 28 Φεβρουάριου. Ήρθαμε εδώ για να αφήσουμε επιβάτες και να πάρουμε άλλους. Αυτήν την ημέρα απαγορεύτηκε ο απόπλους» λέει ο καπετάνιος του πλοίου, «Celestyal Journey», Νεκτάριος Ρήγας.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τις πρεσβείες της κάθε χώρας μήπως μπορέσουμε και τους εκκενώσουμε», αναφέρει για τα περίπου 1.100 άτομα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο.

Ο πόλεμος συνεχίζεται και οι απειλές για πιο ισχυρά χτυπήματα και αντίποινα τις επόμενες μέρες, προκαλούν φόβο και βαθύτατο προβληματισμό. Έλληνες ναυτικοί και τουρίστες, λένε πως οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη και τη διάρκεια του πολέμου, είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη.