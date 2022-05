Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός υπό ανέγερση, πολυώροφου κτιρίου στο Αμπαντάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

«Τμήματα του δεκαώροφου κτιρίου Μετροπόλ, στο Αμπαντάν, στην επαρχία Χουζεστάν, κατέρρευσαν» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. «Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το τοπικό παράρτημα της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι προσπαθούν να τους εντοπίσουν.

Κυκλωμένοι από μια παχιά, γκρίζα σκόνη που πλανιόταν στον αέρα, κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί παρατηρούσαν τα συντρίμμια του κτιρίου. Κάποιοι έμειναν αποσβολωμένοι, άλλοι ούρλιαζαν από τρόμο, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση.

Πυροσβέστες, με τη βοήθεια γερανών, προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα μπάζα και να σώσουν τους εγκλωβισμένους.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την απομάκρυνση των πτωμάτων, καλυμμένων με σεντόνια, ενώ γυναίκες κλαίνε.

Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από τα συντρίμμια που έπεσαν επάνω τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εγκλωβίστηκαν οδηγοί και επιβάτες που βρίσκονταν μέσα.

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στο Ομάν, έδωσε εντολή στα σωστικά συνεργεία «να αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και τον αναγκαίο εξοπλισμό» για την απομάκρυνση των συντριμμιών, μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

«Περίπου το 40% του κτιρίου καταστράφηκε και υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει και το υπόλοιπο» προειδοποίησε ο κυβερνήτης της πόλης, Εχσάν Αμπασπούρ, που διέταξε να εκκενωθούν τα γειτονικά κτίρια.

