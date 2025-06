Ιράν: Αισχρό, απαίσιο και ανεύθυνο που ο ΓΓ του ΝΑΤΟ συγχαίρει τον Τραμπ για τα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σήμερα (25.06.2025) το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, για το μήνυμα που έστειλε ο Μαρκ Ρούτε στον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο συνεχάρη και ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα αμερικανικά πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Χθες Τρίτη (24.06.2025) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε στεγνά τον Μαρκ Ρούτε, αφού έδωσε στην δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που ήταν γεμάτο επαίνους και κολακευτικά σχόλια για τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ισραήλ – Ιράν.

Αυτό το μήνυμα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, να δηλώνει πως είναι «αισχρό, απαίσιο και ανεύθυνο για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να χαιρετίζει ως πραγματικά εκπληκτική μια εγκληματική επιθετική ενέργεια εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους».

In a fiery post on X, #Iran‘s Foreign Ministry spokesperson, Esmaeil Baghaei, slammed NATO’s Secretary General, Mark Rutte, for his congratulatory message to #US President Donald Trump for his “decisive action in Iran”.



Baghaei stated, “It is disgraceful, despicable, and… pic.twitter.com/V6cg7Q9paw