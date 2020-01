Ιράν: Αποχωρεί από τη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα!

Νέα βήματα για την αποδέσμευσή του από την πυρηνική συμφωνία του 2015 (JPCOA) που είχε υπογράψει με τις μεγάλες δυνάμεις ανακοίνωσε απόψε το Ιράν.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο IRNA, δεν θα υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός στον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά η Τεχεράνη θα εμπλουτίζει ουράνιο «ανάλογα με τις τεχνικές ανάγκες της».

Το κανάλι επικαλέστηκε δηλώσεις ενός εκπροσώπου της κυβέρνησης ο οποίος είπε ότι το Ιράν δεν θα τηρεί πλέον τα όρια που είχαν τεθεί από τη συμφωνία αυτή σε ό,τι αφορά τον αριθμό των φυγοκεντρωτών που θα χρησιμοποιεί, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κανένα όριο στις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας, το επίπεδο εμπλουτισμού ή τις πυρηνικές έρευνες. Όλα αυτά στο εξής θα εξαρτώνται από τις «τεχνικές ανάγκες» της Τεχεράνης.

Το Ιράν θα συνεχίσει πάντως να συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) του ΟΗΕ.

Η υπαναχώρησή του από τις πυρηνικές δεσμεύσεις του είναι αναστρέψιμη. Θα επανέλθει σε αυτές εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη χώρα, πρόσθεσε η τηλεόραση.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Μουσαβί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η απόφαση για την αποδέσμευση είχε ληφθεί από πριν αλλά, «δεδομένης της κατάστασης» που δημιούργησε ο θάνατος του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, έγιναν ορισμένες αλλαγές.

Αυτό ήταν το πέμπτο και τελευταίο βήμα της Τεχεράνης για την αποδέσμευσή της από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2015.

