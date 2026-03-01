Ιράν: Διχασμένη η Τεχεράνη από τον θάνατο του Χαμενεΐ – Πανηγυρίζουν ή βγαίνουν στους δρόμους για να τον τιμήσουν

Κρίσιμες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τα προληπτικά –όπως τα ονόμασαν Ισραήλ και ΗΠΑ- χτυπήματα κατά του Ιράν. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ βρέθηκε νεκρός με τους κατοίκους της Τεχεράνη να παραμένουν διχασμένους. Κάποιοι πανηγυρίζουν για τον θάνατό του και άλλοι βγαίνουν στους δρόμους ως ένδειξη τιμής.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα (01.03.2026) στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!» ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Άλλοι κάτοικοι της Τεχεράνης, ανακουφίστηκαν από τον θάνατο του Χαμενεΐ και εξέφρασαν στο BBC την ελπίδα τους για μία νέα εποχή, μακριά από τη θεοκρατία.

Tehran: Images of the crowd of mourners of Imam Khamenei



March 1, 2026

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε αναρτήσει την ήδη θανάτου και ο Ντόναλντ Τραμπ.