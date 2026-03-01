Κόσμος

Ιράν: Διχασμένη η Τεχεράνη από τον θάνατο του Χαμενεΐ – Πανηγυρίζουν ή βγαίνουν στους δρόμους για να τον τιμήσουν

Φορώντας μαύρα, «ξεχύθηκαν» στους δρόμους κλαίγοντας και φωνάζοντας «θάνατος στην Αμερική»
Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Κρίσιμες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τα προληπτικά –όπως τα ονόμασαν Ισραήλ και ΗΠΑ- χτυπήματα κατά του Ιράν. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ βρέθηκε νεκρός με τους κατοίκους της Τεχεράνη να παραμένουν διχασμένους. Κάποιοι πανηγυρίζουν για τον θάνατό του και άλλοι βγαίνουν στους δρόμους ως ένδειξη τιμής.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα (01.03.2026) στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!» ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Άλλοι κάτοικοι της Τεχεράνης, ανακουφίστηκαν από τον θάνατο του Χαμενεΐ και εξέφρασαν στο BBC την ελπίδα τους για μία νέα εποχή, μακριά από τη θεοκρατία.

Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στο Ιράν.

Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε αναρτήσει την ήδη θανάτου και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
68
61
58
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo