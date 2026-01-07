Κόσμος

Ιράν: Έφτασαν τους 36 οι νεκροί από τις ταραχές, πάνω από 2000 οι συλλήψεις

Τα θύματα έπεσαν νεκρά από πυρά ή άλλες μορφές βίας των δυνάμεων ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες του Ιράν
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν

Φλέγεται το Ιράν από αιματηρές διαδηλώσεις οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο δεκάδων ανθρώπων, ενώ πάνω από 2000 άτομα φέρεται να έχουν συλληφθεί.

Από την έναρξη των διαδηλώσεων στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, τουλάχιστον 36 άτομα, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με την οργάνωση (HRANA).  Δύο ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την οργάνωση οι περισσότεροι από 60 διαδηλωτές τραυματίστηκαν και 2.076 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, ενώ τα θύματα προήλθαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας των δυνάμεων ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παραστρατιωτικών Basij και των Φρουρών της Επανάστασης, χρησιμοποίησαν εκτεταμένα δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και πραγματικά πυρά για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις.

Η αφετηρία των κινητοποιήσεων ήταν κυρίως οικονομική. Στις 28 Δεκεμβρίου, καταστηματάρχες στην Τεχεράνη βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την νέα πτώση του ιρανικού ριάλ, που έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 40% λόγω διεθνών κυρώσεων, κακοδιαχείρισης και χρόνιας διαφθοράς.

Σύντομα, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν φοιτητές και εργαζόμενοι, και οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε 27 από τις 31 επαρχίες της χώρας. Από αρχικά οικονομικά αιτήματα, τα συνθήματα πήραν έντονα πολιτικό χαρακτήρα, με κραυγές όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» να αντηχούν στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης.

Νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

 

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν στο ίντερνετ.

 

 

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

