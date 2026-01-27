Κόσμος

Ιράν: Εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Παρτσίν – Για προγραμματισμένες ασκήσεις και δοκιμές μιλάει η Τεχεράνη

Το περιστατικό πήρε έκταση λόγω της τεταμένης κατάστασης στο Ιράν μετά τον «πόλεμο δηλώσεων» ανάμεσα στον Αλί Χαμενεΐ και στον Ντόναλντ Τραμπ
Πυραυλική δοκιμή του Ιράν
Πυραυλική δοκιμή του Ιράν / West Asia News Agency via REUTERS

Συναγερμός σήμανε σήμερα (27.01.2026) στο Ιράν, με αναφορές να κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Παρτσίν, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί την Τεχεράνη με φόντο την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, επικαλούμενα πληροφορίες από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Παρτσίν, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, το αντιπολιτευόμενο δίκτυο ενημέρωσης Iran International, ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμένων δοκιμών στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση και δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο επίθεσης ή δολιοφθοράς.

Από την πλευρά του, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν ανησυχεί τις αρχές, ενώ πληροφορίες από τους IRGC αναφέρουν ότι την ίδια χρονική στιγμή πραγματοποιούνταν στρατιωτικές ασκήσεις ετοιμότητας καθώς στην ίδια περιοχή υπάρχει και η περίφημη παραστρατιωτική βάση Khojir.

Εξάλλου, η κατάσταση στο Ιράν είναι τεταμένη, λόγω του «πολέμου δηλώσεων» ανάμεσα στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία στην Τεχεράνη, η οποία εξετάζει την πιθανότητα μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ, μετά τον πόλεμο 12ημερών με το Ισραήλ τον Ιούλιο του 2025, που είχε ως αποτέλεσμα τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.

