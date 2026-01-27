Ιράν: Εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Παρτσίν – Για προγραμματισμένες ασκήσεις και δοκιμές μιλάει η Τεχεράνη

Συναγερμός σήμανε σήμερα (27.01.2026) στο Ιράν, με αναφορές να κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Παρτσίν, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί την Τεχεράνη με φόντο την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, επικαλούμενα πληροφορίες από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Παρτσίν, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, το αντιπολιτευόμενο δίκτυο ενημέρωσης Iran International, ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμένων δοκιμών στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση και δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο επίθεσης ή δολιοφθοράς.

Iranian media quoted officials as saying sounds heard near a military center in Pakdasht, southeast of Tehran, were caused by routine activity and testing, and not by an explosion.



Follow-up checks showed the sounds came from standard measures and tests carried out at the… pic.twitter.com/ugYeF4z48z — Iran International English (@IranIntl_En) January 27, 2026

Από την πλευρά του, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν ανησυχεί τις αρχές, ενώ πληροφορίες από τους IRGC αναφέρουν ότι την ίδια χρονική στιγμή πραγματοποιούνταν στρατιωτικές ασκήσεις ετοιμότητας καθώς στην ίδια περιοχή υπάρχει και η περίφημη παραστρατιωτική βάση Khojir.

UPDATE: There were reports earlier of an explosion near Iran’s sensitive Parchin nuclear site, which was confirmed by the IRGC.



Iranian officials have now said the explosion was due to missile tests being conducted (more details below) https://t.co/cIH22sjgFO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2026

Εξάλλου, η κατάσταση στο Ιράν είναι τεταμένη, λόγω του «πολέμου δηλώσεων» ανάμεσα στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία στην Τεχεράνη, η οποία εξετάζει την πιθανότητα μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ, μετά τον πόλεμο 12ημερών με το Ισραήλ τον Ιούλιο του 2025, που είχε ως αποτέλεσμα τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.