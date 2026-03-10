Κόσμος

Ιράν: Εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων από επιδρομές του Ισραήλ δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ δεν σταματούν τους ανελέητους βομβαρδισμούς ακριβείας
Σχηματισμός ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε αποστολή στο Ιράν
Σχηματισμός ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε αποστολή στο Ιράν / Φωτογραφία IDF

Μετά από 11 ημέρες σαρωτικών βομβαρδισμών και βομβαρδισμών στο Ιράν, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ μπορούν αν ισχυριστούν ότι έχουν καταφέρει σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο, καταστρέφοντας βαλλιστικούς πυραύλους, κέντρα διοίκησης – ελέγχου και άλλους στρατιωτικούς στόχους υψηλής αξίας.

Εκτός από τα βίντεο και τα γραφήματα που δημοσιεύει το Ισραήλ στα social media για την δράση τους στο Ιράν, πλέον υπάρχουν και δορυφορικές λήψεις που παρουσιάζουν το μέγεθος της καταστροφής, που δεν μπορούν να διαψευστούν από καμία πλευρά.

Δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε από την εταιρεία πληροφοριών άμυνας Vantor, δείχνει πολλά κτίρια κατεστραμμένα ή με σοβαρές ζημιές στο στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν, νότια της Τεχεράνης.

Μια άλλη εικόνα, που τραβήχτηκε από την Airbus, δείχνει πολλά κτίρια κατεστραμμένα και κατεστραμμένα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων στο Σαχρούντ.

 

Σε ό,τι αφορά τις παραπάνω εικόνες, ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι επιτέθηκε στην περιοχή Παρτσίν την προηγούμενη Πέμπτη (05.03.2026), στοχεύοντας:

  • εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών για κεφαλές βαλλιστικών πυραύλων,
  • συγκροτήματα παραγωγής ειδικών πρώτων υλών για κινητήρες πυραύλων,
  • μια εγκατάσταση ανάμειξης και χύτευσης κινητήρων πυραύλων και
  • εγκατάσταση για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και την παραγωγή προηγμένων πυραύλων cruise.

Όσον αφορά το εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων Σαχρούντ, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις το περασμένο Σάββατο (07.03.2026), λέγοντας ότι ήταν η εγκατάσταση όπου «κατασκευάστηκαν οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ».

