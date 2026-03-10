Ιράν: Εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων από επιδρομές του Ισραήλ δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Μετά από 11 ημέρες σαρωτικών βομβαρδισμών και βομβαρδισμών στο Ιράν, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ μπορούν αν ισχυριστούν ότι έχουν καταφέρει σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο, καταστρέφοντας βαλλιστικούς πυραύλους, κέντρα διοίκησης – ελέγχου και άλλους στρατιωτικούς στόχους υψηλής αξίας.

Εκτός από τα βίντεο και τα γραφήματα που δημοσιεύει το Ισραήλ στα social media για την δράση τους στο Ιράν, πλέον υπάρχουν και δορυφορικές λήψεις που παρουσιάζουν το μέγεθος της καταστροφής, που δεν μπορούν να διαψευστούν από καμία πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε από την εταιρεία πληροφοριών άμυνας Vantor, δείχνει πολλά κτίρια κατεστραμμένα ή με σοβαρές ζημιές στο στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν, νότια της Τεχεράνης.

Satellite imagery shows impacts of precision strikes at Parchin Military Complex in Iran on March 6th. Multiple buildings are seen damaged or fully destroyed.



Use the slider to compare here: https://t.co/lRDsFiEbzO#IranIsraelUS #MiddleEast #Iran pic.twitter.com/TulyHRuO6e — Soar (@SoarAtlas) March 10, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη εικόνα, που τραβήχτηκε από την Airbus, δείχνει πολλά κτίρια κατεστραμμένα και κατεστραμμένα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων στο Σαχρούντ.

The damage to Shahroud is extensive



More or less every building in the solid motor production lines was damaged, many destroyed. Several mixing & casting buildings, along with what might be non-destructive testing & premix buildings.



Thanks to our partners @Airbus for the image https://t.co/lxTnSN8zTL pic.twitter.com/FTgBU9gGPI — Sam Lair (@sam_lair) March 9, 2026

Σε ό,τι αφορά τις παραπάνω εικόνες, ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι επιτέθηκε στην περιοχή Παρτσίν την προηγούμενη Πέμπτη (05.03.2026), στοχεύοντας:

εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών για κεφαλές βαλλιστικών πυραύλων,

συγκροτήματα παραγωγής ειδικών πρώτων υλών για κινητήρες πυραύλων,

μια εγκατάσταση ανάμειξης και χύτευσης κινητήρων πυραύλων και

εγκατάσταση για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και την παραγωγή προηγμένων πυραύλων cruise.

Όσον αφορά το εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων Σαχρούντ, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις το περασμένο Σάββατο (07.03.2026), λέγοντας ότι ήταν η εγκατάσταση όπου «κατασκευάστηκαν οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ».