Ιράν: Έλαβε νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ και τις εξετάζει

Την ώρα που η Τεχεράνη εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, είπε πως έλαβε νέες προτάσεις από την Ουάσιγκτον για τις διαπραγματεύσεις
Το Ιράν έλαβε «νέες προτάσεις» των ΗΠΑ ενόψει συνομιλιών με στόχο τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έγινε σήμερα γνωστό από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που προσθέτει πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα κάνουν «κανέναν συμβιβασμό».

«Τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην Τεχεράνη του διοικητή των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, που ενήργησε ως μεσολαβητής, οι Αμερικανοί παρουσίασαν νέες προτάσεις. Το Ιράν τις εξετάζει αυτήν τη στιγμή και δεν έχει ακόμη απαντήσει», ανέφερε αυτό το όργανο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Δεν μπορείτε να μας εκβιάσετε» - Πυραυλικές επιθέσεις σε πλοία
Τα νέα σκληρά μηνύματα της Τεχεράνης προκάλεσαν αβεβαιότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο να παραμείνουν αποκλεισμένες οι μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του στενού, ακριβώς τη στιγμή που η Ουάσιγκτον εξετάζει την παράταση της εκεχειρίας
Στενά του Ορμούζ
Ο IDF ανακοίνωσε τη δημιουργία «κίτρινης γραμμής» στον Λίβανο, παρόμοια με αυτή στην Γάζα
Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Γάζα, το παλαιστινιακό έδαφος έχει χωριστεί από de facto όριο «κίτρινης γραμμής», σε δύο ζώνες: μία υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μία υπό τον έλεγχο της Χαμάς
Λίβανος
