Ιράν: Ένοπλη επίθεση σε δικαστικό μέγαρο – Πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση από τη σουνιτική οργάνωση Τζάις αλ-Αντλ σε δικαστικό μέγαρο στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Τρεις δράστες της επίθεσης επίσης έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις που ακολούθησαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας του Ιράνστο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο ίδιος δήλωσε ότι μία μητέρα με το παιδί της ήταν μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν από τους ενόπλους, οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδα στο κτίριο στην Ζαχεντάν, την πρωτεύουσα του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram, η οργάνωση Τζάις Αλ-Αντλ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και κάλεσε «όλους τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή των συγκρούσεων για την ασφάλειά τους».

