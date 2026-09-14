Ιράν: Η αρχή για τα Στενά του Ορμούζ εξέδωσε επικαιροποιημένο κατάλογο πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις – Αναβλήθηκε η διάσκεψη

Η ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, που συστάθηκε από το Ιράν προκειμένου να διαχειρίζεται αιτήματα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (14.09.2026) τον επικαιροποιημένο κατάλογο 77 πλοίων που παραβιάζουν τα ιρανικά πρωτόκολλα για το Στενό.

Τα πλοία που αναφέρονται στον κατάλογο θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, περιλαμβανομένων προστίμων, σύλληψης ή κατάσχεσης, ανέφερε, προσθέτοντας πως τα πλοία που συνεργάζονται μαζί τους θα προστεθούν στον κατάλογο.

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«Ασφαλιστικές εταιρείες, κλαμπ P&I και νηογνώμονες προειδοποιούνται να αποφύγουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα πλοία προκειμένου να αποφύγουν συνέπειες που προκύπτουν από συναλλαγή μαζί τους», ανέφερε η αρχή στο X.

Τα κλαμπ P&I (ενώσεις προστασίας και αποζημίωσης) προσφέρουν σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές κάλυψη για ποινικές ευθύνες τρίτου μέρους.

Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν σε μονοψήφιους αριθμούς ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα εντοπισμού πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, πολύ κάτω από τον δεκαήμερο μέσο όρο των 14. Οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν πλοία που μπορεί να διέπλευσαν το στενό με κλειστούς τους αναμεταδότες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρου.

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Αναβλήθηκε η διάσκεψη στο Ομάν

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (14.09.2026) ότι η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη. Υπενθυμίζεται ότι την αναβολή της συνάντησης είχε ανακοινώσει νωρίτερα το σουλτανάτο του Ομάν.

«Είναι αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή της διάσκεψης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.