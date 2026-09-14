Κόσμος

Ιράν: Η αρχή για τα Στενά του Ορμούζ εξέδωσε επικαιροποιημένο κατάλογο πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις – Αναβλήθηκε η διάσκεψη

Αναβλήθηκε η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ στο Ομάν έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας
Στενά του Ορμούζ
REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, που συστάθηκε από το Ιράν προκειμένου να διαχειρίζεται αιτήματα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (14.09.2026) τον επικαιροποιημένο κατάλογο 77 πλοίων που παραβιάζουν τα ιρανικά πρωτόκολλα για το Στενό.

Τα πλοία που αναφέρονται στον κατάλογο θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, περιλαμβανομένων προστίμων, σύλληψης ή κατάσχεσης, ανέφερε, προσθέτοντας πως τα πλοία που συνεργάζονται μαζί τους θα προστεθούν στον κατάλογο.

«Ασφαλιστικές εταιρείες, κλαμπ P&I και νηογνώμονες προειδοποιούνται να αποφύγουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα πλοία προκειμένου να αποφύγουν συνέπειες που προκύπτουν από συναλλαγή μαζί τους», ανέφερε η αρχή στο X.

Τα κλαμπ P&I (ενώσεις προστασίας και αποζημίωσης) προσφέρουν σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές κάλυψη για ποινικές ευθύνες τρίτου μέρους.

Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν σε μονοψήφιους αριθμούς ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα εντοπισμού πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, πολύ κάτω από τον δεκαήμερο μέσο όρο των 14. Οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν πλοία που μπορεί να διέπλευσαν το στενό με κλειστούς τους αναμεταδότες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρου.

Αναβλήθηκε η διάσκεψη στο Ομάν

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (14.09.2026) ότι η διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη. Υπενθυμίζεται ότι την αναβολή της συνάντησης είχε ανακοινώσει νωρίτερα το σουλτανάτο του Ομάν.

«Είναι αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή της διάσκεψης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λιβύη: Ιδιωτικό αεροσκάφος Τούρκου κροίσου βγήκε έξω από τον διάδρομο προσγείωσης και άρπαξε φωτιά – Βίντεο
Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου έσβησαν την πυρκαγιά και απομάκρυναν τα τρία άτομα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος: δύο πιλότους και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας
Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά
Newsit logo
Newsit logo