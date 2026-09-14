Κόσμος

Κίνα: Αβάσιμες κατηγορίες ότι παρείχαν στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία

Στις 17 Ιουλίου, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της αεροπορικής βάσης Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις και τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους
O Γκούο Τζιακούν
O Γκούο Τζιακούν / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η Κίνα χαρακτήρισε αβάσιμες και απέρριψε τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες κινεζικές οντότητες είχαν προμηθεύσει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες για μια στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, όπου ιρανικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε Αμερικανούς στρατιώτες.

Οι δηλώσεις αυτές ήλθαν σε συνέχεια της δημοσιοποίησης την περασμένη εβδομάδα άρθρου στη Wall Street Journal, στο οποίο γινόταν λόγος περί διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ Κίνας και Ιράν, πριν και μετά τον επίμαχο βομβαρδισμό.

Στις 17 Ιουλίου, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της αεροπορικής βάσης Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους. Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλέστηκε η Wall Street Journal χωρίς να τους κατονομάζει, δεν είπαν ποιες είναι αυτές οι κινεζικές οντότητες, ούτε υπονόησαν ότι η κινεζική κυβέρνηση φέρει άμεσα ευθύνη.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτές τις αβάσιμες υποψίες και τις κατηγορίες που δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία», αντέδρασε τη Δευτέρα (14.09.2026) ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποβαθμίσει την Κυριακή (13.09.2026), τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο άρθρο της Wall Street Journal. «Ξέρετε, όταν λένε πως η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω έχετε δίκιο, και εμείς, τους κατασκοπεύουμε επίσης», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Αυτό κάνουμε. Βασικά, κάνουν αυτό που κάνουμε», πρόσθεσε.

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