Ο βασιλιάς Κάρολος καλεί τους γίγαντες του ΑΙ, Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic – Αυξάνονται οι φόβοι για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης

Aυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη απειλή από την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τις προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic. Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας θα φιλοξενήσει τους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών AI αυτήν την εβδομάδα για συνομιλίες που θα αφορούν στο αν χρειάζεται ένα κοινό σύνολο αρχών για την καθοδήγηση μιας τεχνολογίας που προκαλεί όλο και περισσότερες προειδοποιήσεις σχετικά με την απειλή της για την ανθρωπότητα.

Με τα μεγαλύτερα ονόματα στο AI να ζητούν μια επιβράδυνση στην ανάπτυξή της, ο βασιλιάς Κάρολος θα φιλοξενήσει διευθυντικά στελέχη από τις Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic και τον βρετανό υπουργό αρμόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, για να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία αυτή ώστε να ωφεληθεί η κοινωνία και να διατηρηθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

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Η δημόσια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic ότι η ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους στο όχι τόσο μακρινό μέλλον.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι δήλωσε το Σάββατο (12.09.2026) ότι οι εταιρείες πρέπει να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα έκθεση πληροφοριών για απειλές με λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι λεγόμενοι «πράκτορες» ΑΙ χρησιμοποίησαν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης Claude για δραστηριότητες που εκτείνονταν από ανάπτυξη όπλων και κυβερνοεπιχειρήσεις ως παρακολούθηση και απάτη.

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Ωστόσο, η διασφάλιση μιας ενιαίας στάσης θα είναι δύσκολη: ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε οποιαδήποτε συζήτηση για επιβράδυνση χθες, Κυριακή, ενώ η ταμπλόιντ της Κίνας Global Times σημείωσε ότι πρόκειται πραγματικά για «εγχειρίδιο Ψυχρού Πολέμου» με στόχο το Πεκίνο.

Ο Κάρολος, τόσο από το αξίωμα του βασιλιά όσο και προηγουμένως από αυτό του πρίγκιπα της Ουαλίας, έχει χρησιμοποιήσει τη θέση του για να συγκαλέσει συναντήσεις για συζητήσεις πάνω σε ένα φάσμα θεμάτων, κυρίως για το περιβάλλον.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι κατά την συνάντηση αυτή θα συζητηθεί πώς η AI μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τρόπους που θα ωφελούν την κοινωνία και θα συμβάλλουν «στην άνθιση τόσο των ανθρώπων όσο και του πλανήτη».

Η Βρετανία, κορυφαία στην Ευρώπη στη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), έχει ευνοήσει μια ήπια προσέγγιση στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ευθυγραμμιζόμενη πιο στενά με τις ΗΠΑ απ’ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ινστιτούτο Ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Security Institute) της Βρετανίας, που ιδρύθηκε μετά τη Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης το 2023, λαμβάνει πρόσβαση προ ανάπτυξης στα μοντέλα ΑΙ βάσει εκούσιων συμφωνιών με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα που του επιτρέπει να αξιολογεί τις ικανότητες και τους κινδύνους τους και του παρέχει μια ματιά στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.