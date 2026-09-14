Κόσμος

Viral οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Ινδίας που έτρωγαν ξηρούς καρπούς την ώρα της ομιλίας του Πούτιν και του Πεζεσκιάν

Αυτοί ήταν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Ατζίτ Ντοβάλ και ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντίρ Τζαϊσβάλ
ινδια πεζεσκιαν
Ο αξιωματούχος τρώει πίσω από τον Πεζεσκιάν
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Απόλυτα… προσηλωμένοι στις ομιλίες των Πούτιν και Πεζεσκιάν ήταν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Ινδίας, οι οποίοι πιθάστηκαν να απολαμβάνουν ξηρούς καρπούς κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής των BRICS.

Το βίντεο που εμφανίζει τους Ινδούς να μασουλάνε ξηρούς καρπούς την ώρα που κάθονταν πίσω από τον Πούτιν στην Σύνοδο Κορυφής στο Νέο Δελχί έγινε viral στο διαδίκτυο και προκάλεσε αντιδράσεις και… χιουμοριστικά σχόλια.

Ο λόγος για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Ατζίτ Ντοβάλ και τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντίρ Τζαϊσβάλ, οι οποίοι «πιάστηκαν» να τρώνε ξηρούς καρπούς, την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών – μελών του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συνασπισμού.

Συγκεκριμένα, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται ο Ντοβάλ να μασουλάει την ώρα που έχει πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τζαϊσβάλ, ενώ μιλάει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Αρκετοί χρήστες των social media αστειεύτηκαν για το πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς στο φαγητό ακόμη και σε μια τόσο επίσημη περίσταση, ενώ άλλοι πείραξαν τους Ινδούς πολιτικούς, λέγοντάς τους να προσέχουν το βάρος τους.

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