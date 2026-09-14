Βρετανία: Συνεδριάζουν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για να προωθήσουν την υπόθεση της ανεξαρτησίας τους

Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έφθασαν σήμερα στο Κάρντιφ για μια χωρίς προηγούμενο συνεδρίαση, αποφασισμένοι να προωθήσουν την υπόθεση της ανεξαρτησίας των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Λονδίνο αιφνιδιάσθηκε ήδη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάχθηκε το σαββατοκύριακο υπέρ μιας «ενοποίησης» της Ιρλανδίας.

Τόσο στη Σκωτία όσο και στην Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία ηγούνται αυτή τη στιγμή πολιτικοί που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία. Πρόκειται για μια κατάσταση πρωτοφανή από το 1999 που εγκαθιδρύθηκαν οι αυτόνομοι θεσμοί στις χώρες αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Ο Ουαλός πρωθυπουργός Ριν απ Γιόρουερθ, αρχηγός του ουαλικού κόμματος Πλάιντ Κούμρι, υποδέχεται τον Τζον Σουίνι, Σκωτσέζο πρωθυπουργό και ηγέτη του Σκωτσέζικού Εθνικού Κόμματος (SNP), και την Μισέλ Ο’Νιλ, Βορειοϊρλανδή πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο του Σιν Φέιν. Οι τρεις πρόκειται να υπογράψουν μια συμφωνία για να ασκήσουν πίεση στην Ντάουνινγκ Στριτ ώστε να οργανώσει δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία. Η πρόεδρος του Σιν Φέιν Μέρι Λου Μακντόναλντ, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Ιρλανδία, θα είναι επίσης παρούσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Ριν απ Γιόρουερθ, Τζον Σουίνι και Μισέλ Ο’ Νιλ θα συναντηθούν για να «ενισχύσουν τη συνεργασία τους» και για να θέσουν τις βάσεις για μια «αλλαγή του συνταγματικού πλαισίου». Θα ζητήσουν «από τη βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει, να σχεδιάσει και να διευκολύνει τις συνταγματικές αλλαγές στην Ουαλία, τη Σκωτία και το βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας» ανοίγοντας το δρόμο σε δημοψηφίσματα για την αυτοδιάθεση.

«Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο της συνταγματικής εξέλιξης», δήλωσε ο Σκωτσέζος Σουίνι, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Τα κόμματά μας συμμερίζονται την κοινή πεποίθηση ότι το Γουέστμινστερ (σ.σ.: η βρετανική κεντρική εξουσία) δεν θα υπερασπιστεί ποτέ τα συμφέροντά μας και ότι οι πολίτες των αντίστοιχων χωρών μας πρέπει να έχουν σημαίνοντα λόγο για το μέλλον τους», πρόσθεσε.

Η σύνοδος του Κάρντιφ πραγματοποιείται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την έκπληξη το σαββατοκύριακο λέγοντας πως μια ενοποίηση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας θα ήταν κάτι «φανταστικό». «Στο τέλος θα συμβεί», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε το σαββατοκύριακο στην Ιρλανδία.