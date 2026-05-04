Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται θεραπεία για την καρδιά – «Το καθεστώς του Ιράν θέλει να την ξεφορτωθεί», λέει ο αδερφός της

Η ζωή της Ναργκίς Μοχαμαντί, της ακτιβίστριας από το Ιράν που είναι φυλακισμένη φαίνεται να κρέμεται από μία κλωστή, με τον αδερφό της να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς χρειάζεται επειγόντως θεραπεία για την καρδιά της.

Οι συγγενείς της Ναργκίς Μοχαμαντί, αλλά και η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης, ζητούν από το καθεστώς του Ιράν να μεταφερθεί επειγόντως σε κατάλληλο νοσοκομείο, γιατί η υγεία της φαίνεται να έχει χειροτερέψει πολύ.

Η οικογένειά της λέει ότι η 54χρονη μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο βορειοδυτικό Ιράν σε ένα τοπικό νοσοκομείο, αλλά χαρακτηρίζει αυτή την κίνηση «της τελευταίας στιγμής», φοβούμενη ότι μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά.

Ο αδερφός της, Hamidreza Mohammadi, που ζει στη Νορβηγία, είπε στο BBC ότι φοβάται πως η αδερφή του πεθαίνει και ότι κάθε μέρα ξυπνάει «περιμένοντας το χειρότερο τηλεφώνημα».

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023. Συνελήφθη τον Δεκέμβριο επειδή ασκούσε κριτική στις αρχές.

Τον προηγούμενο μήνα, ο αδερφός της είπε ότι τη βρήκαν λιπόθυμη συγκρατούμενες της στη φυλακή της Ζαντζάν, μετά από πιθανό έμφραγμα. Πρόσθεσε ότι οι αρχές της φυλακής αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο, παρόλο που έχει ιστορικό με καρδιά, πνεύμονες και πίεση.

Το ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί, που διαχειρίζεται η οικογένειά της, ανακοίνωσε ότι μεταφέρθηκε τελικά σε νοσοκομείο στην επαρχία Ζαντζάν «μετά από καταστροφική επιδείνωση της υγείας της».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό έγινε «μετά από 140 ημέρες αυθαίρετης κράτησης και συνεχή άρνηση εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας».

Το Σάββατο 02.05.2026, ο αδερφός της είπε στο BBC ότι έχει χαμηλή πίεση και έχει υποστεί έμφραγμα. Τόνισε ότι τα παλαιότερα προβλήματα υγείας της, όπως πνευμονική εμβολή και επεμβάσεις στην καρδιά, κάνουν «σχεδόν αδύνατη» τη σωστή θεραπεία από γιατρούς στη Ζαντζάν.

Γι’ αυτό ζητά να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη, ώστε να την αναλάβουν οι γιατροί που ήδη τη γνωρίζουν. Το ίδιο αίτημα έκανε και ο επικεφαλής της επιτροπής Νόμπελ, Jorgen Watne Frydnes, λέγοντας ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο αδερφός της κατηγόρησε την ιρανική κυβέρνηση ότι επίτηδες της στερεί την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το καθεστώς θέλει απλά να ξεφορτωθεί ανθρώπους όπως η Ναργκίς και άλλους ακτιβιστές», είπε.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν απαντήσει δημόσια σε αυτές τις κατηγορίες. Ο ίδιος πιστεύει επίσης ότι η κατάσταση στη χώρα έχει τραβήξει την προσοχή μακριά από τους κρατούμενους, λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα φαίνεται «διστακτική να μιλήσει για το πραγματικό πρόβλημα».

«Φαίνεται πως το πετρέλαιο είναι πιο σημαντικό από την ελευθερία», είπε, αναφερόμενος και στη σημασία των θαλάσσιων δρόμων εμπορίου.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει συλληφθεί 13 φορές συνολικά και έχει καταδικαστεί σε 31 χρόνια φυλάκιση και 154 μαστιγώσεις, σύμφωνα με το ίδρυμά της.

Το 2021 άρχισε να εκτίει ποινή 13 ετών με κατηγορίες όπως «προπαγάνδα κατά του κράτους» και «συνωμοσία κατά της ασφάλειας», τις οποίες αρνείται. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε πάρει προσωρινή άδεια για λόγους υγείας από τη γνωστή φυλακή Evin στην Τεχεράνη.

Συνέχισε τη δράση της όσο έκανε θεραπεία, αλλά συνελήφθη ξανά τον περασμένο Δεκέμβριο στην πόλη Μασχάντ, μετά από ομιλία σε μνημόσυνο άλλου ακτιβιστή. Η οικογένειά της λέει ότι τότε τη χτύπησαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στις αρχές Φεβρουαρίου καταδικάστηκε σε επιπλέον 7,5 χρόνια φυλάκισης για «συγκέντρωση και συνωμοσία» και «προπαγάνδα», σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε ξαφνικά στη φυλακή της Ζαντζάν και από τότε έχει πολύ περιορισμένη επικοινωνία με την οικογένειά της.