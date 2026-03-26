Ιράν: Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου είναι «μονόπλευρη» – Συμφωνία αν επικρατήσει ο ρεαλισμός στην Ουάσινγκτον

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις», δηλώνει αξιωματούχος του Ιράν
Ρέπλικες πύραυλοι μπροστά από Ιρανική σημαία στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Με τον πόλεμο στο Ιράν να συνεχίζει, έχει δημιουργηθεί ένα θρίλερ σχετικά με τις συνομιλίες της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ για να υπάρξει μία συμφωνία που θα τον τερματίσει, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να διατρανώνει ότι γίνονται συνομιλίες.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχει συντάξει ένα κείμενο 15 σημείων, το οποίο θα αποτελεί το θεμέλιο της συμφωνίας, με το Ιράν να μην το ασπάζεται όπως φαίνεται.

Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε στο Πακιστάν, ήταν ότι αυτή ήταν «μονόπλευρη και άδικη», δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μπορεί να βρεθεί μια πορεία προς τα εμπρός αν επικρατήσει ο ρεαλισμός στην Ουάσινγκτον.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς χθες Τετάρτη 25.03.2026 το βράδυ από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν».

«Εν συντομία, η πρόταση υποδηλώνει ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από την ικανότητά του να αμυνθεί με αντάλλαγμα ένα αόριστο σχέδιο για την άρση των κυρώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να προχωρήσει με επιτυχία.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις και κανένα σχέδιο για συνομιλίες δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», καθώς η Τουρκία και το Πακιστάν προσπαθούν να βοηθήσουν «στην εδραίωση κοινού εδάφους μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και στην άμβλυνση των διαφορών».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ότι το Ιράν ικετεύει για μια συμφωνία, όχι ο ίδιος, ενώ είπε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρούτε: Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν – Ρωσία, Βόρεια Κορέα και Κίνα συνεργάζονται στενά με την Τεχεράνη
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, απάντησε διπλωματικά σε σχέση με τα όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμμαχία
Μαρκ Ρούτε
Τραμπ για Μαδούρο: «Θα αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες» – Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη
Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η σημερινή ακροαματική διαδικασία αφορά διαδικαστικά θέματα, πριν από τη διεξαγωγή της δίκης
Νικολάς Μαδούρο
