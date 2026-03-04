Κόσμος

Ιράν: «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διορίσουμε άμεσα τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ»

Το Ισραήλ απείλησε ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του Ιρανού ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι «στόχος»
Άνθρωποι θρηνούν για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ
Άνθρωποι θρηνούν για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ / REUTERS / Mohamed Azakir / File Photo

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ιράν έχει «αποκεφαλιστεί» από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Στο πλαίσιο αυτό, το μεγαλύτερο στοίχημα για το Ιράν είναι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την ίδια στιγμή που οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται δίχως σταματημό.

Μάλιστα, το Ιράν δήλωσε σήμερα (04.03.2026) ότι κάνει “ό,τι καλύτερο μπορεί” για να διορίσει άμεσα έναν νέο ανώτατο ηγέτη. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», είπε στην κρατική τηλεόραση ο Αχμάντ Χαταμί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, του οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη.

«Θεού θέλοντος, ο ηγέτης θα οριστεί το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε κοντά σε μια απόφαση, αλλά υπάρχει κατάσταση πολέμου», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαδικασία θα μπορούσε να καθυστερήσει.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (04.03.2026) ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα είναι “στόχος”, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

“Δεδομένου αυτού του κρίσιμου στοιχείου, αρμόζει να δράσουμε με διακριτικότητα”, υπογράμμισε ο Αχμάντ Χαταμί, σημειώνοντας ότι η εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη βρίσκεται “κοντά”.

Η Συνέλευση των Ειδικών είναι ο θεσμός που είναι αρμόδιος για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη. Αυτή απαρτίζεται από 88 μέλη, που εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία για θητεία 8 ετών. Το όργανο αυτό επιβλέπει επίσης τη δράση του και μπορεί ενδεχομένως να τον καθαιρέσει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χθες, Τρίτη, τέθηκε στο στόχαστρο η έδρα του θεσμού αυτού στην Τεχεράνη.

Το Ιράν άρχισε επισήμως ήδη από την Κυριακή διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε το Ιράν από το 1989.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ και ο θρησκευτικός αξιωματούχος που είναι μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών και του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος Αλιρεζά Αραφί, ασκούν προσωρινά την ηγεσία της χώρας.


