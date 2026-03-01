Κόσμος

Ιράν: Νεκρός και ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, λέει η ιρανική τηλεόραση

Ήταν μεταξύ των περίπου 30 βασικών ηγετών του καθεστώτος και στρατιωτικών αρχηγών του Ιράν που έγιναν στόχος
Ο Αμπντολραχίμ Μουσάβι
Ο Αμπντολραχίμ Μουσάβι / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS/File Photo

Η ιρανική τηλεόραση επιβεβαιώνει τον θάνατο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του Ιράν, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί ήταν μεταξύ των περίπου 30 βασικών ηγετών του καθεστώτος και στρατιωτικών αρχηγών του Ιράν που έγιναν στόχος των χθεσινών κοινών επιδρομών ΗΠΑ – Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατός του από τις αρχές του Ιράν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε το όνομα του Μουσαβί μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματικών που σκοτώθηκαν χθες Σάββατο μαζί με τον υπουργό Άμυνας του Ιράν, τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ και τον Αλί Σαμχανί, σύμβουλο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι όλοι τους σκοτώθηκαν «στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας», ενώ πρόσθεσε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα αργότερα.

