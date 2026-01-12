Ιράν: Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι μπόντιμπιλντερ που έλεγε «Βγαίνω στους δρόμους χωρίς φόβο» για τις φονικές διαδηλώσεις

«Σήμερα, βγαίνω στους δρόμους. Δεν έχω κανένα φόβο, καμία ανησυχία. Θέλω το δίκιο μου» έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram στο ξεκίνημα των μαζικών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν ο Μαχντί Ζατπαρβάρ, ένας από τους ταυτοποιημένους νεκρούς των φονικών αυτών κινητοποιήσεων.

Ο Μαχντί Ζατπαρβάρ, πρώην πρωταθλητής bodybuilding και προπονητής, δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι από άνδρες της οργάνωσης Basij, του παραστρατιωτικού σκέλους των Φρουρών της Επανάστασης, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζατπαρβάρ έγινε στόχος των δυνάμεων καταστολής που έχουν λάβει εντολή «να ρίχνουν στο ψαχνό», σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Ραστ στην επαρχία Γκιλάν στο βορειοδυτικό Ιράν, ανέφερε η ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw που έχει έδρα στη Νορβηγία.

Ο 39χρονος αθλητής ήταν δύο φορές πρωταθλητής World Classic Bodybuilding, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής και Bodybuilding. Ο Ζατπαρβάρ κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο στη φυσιολογία του αθλητισμού και θεωρούνταν ευρέως έμπειρος προπονητής στο Γκιλάν, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hengaw.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Masoud (@mahdi_zatparvar)

Ο ίδιος έγραψε επίσης, στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram: «Θέλουμε μόνο τα δικαιώματά μας, η φωνή που έχει καταπνιγεί εδώ και σαράντα χρόνια πρέπει να φωνάξει». Ο λογαριασμός του στο Instagram έχει πλέον απενεργοποιηθεί.