Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκτιμώντας πως εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εκεχειρίας, διάρκειας δύο εβδομάδων, μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ «χαιρέτισε την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν», σύμφωνα με το κανάλι του IRNA στην πλατφόρμα Telegram.