Ο Τραμπ περιμένει Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο στην πρώτη συνάντηση ηγετών Ισραήλ και Λιβάνου από το 1982

Το Ισραήλ και ο Λίβανος εφαρμόζουν μία 10ήμερη κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Λιβανέζος Πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο για τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εντός των επομένων 4-5 ημερών», όπως δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης (16.04.2026) ώρα Ελλάδας.

«Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια που θα συναντηθούν, κάτι που δεν αποτελεί καλή γειτονία, δεδομένου ότι είναι γείτονες», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους για την επικείμενη συνάντησή του με τους Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ζοζέφ Αούν.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος εφαρμόζουν μία 10ήμερη κατάπαυση του πυρός από τις 5 το απόγευμα (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, μεσάνυχτα στην Ελλάδα), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στόχο μια οριστική συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συμπληρώνοντας πως η περίοδος αυτή ενδέχεται να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τυχόν επίθεση της Χεζμπολάχ ή άλλων ένοπλων ομάδων που δρουν στο λιβανικό έδαφος εναντίον του Ισραήλ, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, ανά πάσα στιγμή, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνά του».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τουρκία: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα», το ανατριχιαστικό μήνυμα του 14χρονου λίγες ώρες πριν σκορπίσει τον θάνατο στο σχολείο
Πατέρας υποστήριξε ότι τον μαχαίρωσε και είναι πιθανό αυτός ο τραυματισμός να προκάλεσε την ακατάσχετη αιμορραγία στον δράστη από την οποία και τελικά να πέθανε και να μην αυτοκτόνησε
Ο 14χρονος μακελάρης του σχολείου στην Τουρκία
