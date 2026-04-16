Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό τη στιγμή που άρχιζε η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός Ισραήλ και Λιβάνου

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό της Χεζμπολάχ, υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τις 2 Μαρτίου
Φωτιές και καπνοί στη Βηρυτό μετά από ισραηλινή επιδρομή / REUTERS / Φωτογραφία Mohamed Azakir

Σφοδρά συνεχή πυρά ακούστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, χθες (16.04.2026) τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν, επίσης, λόγο για «πυρά» από το Ισραήλ κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

 

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας αφότου ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου.

