Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό τη στιγμή που άρχιζε η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός Ισραήλ και Λιβάνου

Σφοδρά συνεχή πυρά ακούστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, χθες (16.04.2026) τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν, επίσης, λόγο για «πυρά» από το Ισραήλ κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Israeli jets exit Lebanese airspace as Beirut residents light up the night sky in celebration pic.twitter.com/0W56zEiQM8 — WAR (@warsurv) April 16, 2026

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας αφότου ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου.