Ισπανός πιλότος τρολάρει φιλάθλους της Αργεντινής ότι κέρδισαν το Μουντιάλ

«Θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας, αλλά κέρδισε η Ισπανία» λέει Ισπανός πιλότος και τρολάρει τους φιλάθλους της Αργεντινής για το αποτέλεσμα του τελικού του Μουντιάλ. Ο πιλότος είχε ένα ολόκληρο αεροπλάνο γεμάτο με οπαδούς της Αργεντινής που πίστευαν ότι μόλις είχαν κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ισπανός πιλότος έκανε την ανακοίνωση τόσο πειστικά που οι οπαδοί της Αργεντινής στην καμπίνα άρχισαν να ζητωκραυγάζουν, να ουρλιάζουν και να πανηγυρίζουν στις θέσεις τους, νομίζοντας ότι η χώρα τους είχε κατακτήσει μια ακόμη ιστορική νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Ο ενθουσιασμός δεν κράτησε πολύ πριν όλοι συνειδητοποιήσουν ότι ο Ισπανός πιλότος τους είχε τρολάρει εντελώς μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο πιλότος πήρε τον λόγο από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους και είπε: «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

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Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας», με αποτέλεσμα η καμπίνα να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς, καθώς πολλοί επιβάτες, φορώντας φανέλες της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι, πίστεψαν ότι η ομάδα τους είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκάλυψε την ανατροπή, λέγοντας: «Η Ισπανία κέρδισε».

Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν αμέσως σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία, με το βίντεο να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral.