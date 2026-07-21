Κόσμος

Ισπανός πιλότος τρολάρει φιλάθλους της Αργεντινής ότι κέρδισαν το Μουντιάλ

Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν αμέσως σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία, με το βίντεο να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral
Ισπανός πιλότος τρολάρει φιλάθλους της Αργεντινής ότι κέρδισαν το Μουντιάλ
Ισπανός πιλότος τρολάρει φιλάθλους της Αργεντινής ότι κέρδισαν το Μουντιάλ / Instagram
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας, αλλά κέρδισε η Ισπανία» λέει Ισπανός πιλότος και τρολάρει τους φιλάθλους της Αργεντινής για το αποτέλεσμα του τελικού του Μουντιάλ. Ο πιλότος είχε ένα ολόκληρο αεροπλάνο γεμάτο με οπαδούς της Αργεντινής που πίστευαν ότι μόλις είχαν κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ισπανός πιλότος έκανε την ανακοίνωση τόσο πειστικά που οι οπαδοί της Αργεντινής στην καμπίνα άρχισαν να ζητωκραυγάζουν, να ουρλιάζουν και να πανηγυρίζουν στις θέσεις τους, νομίζοντας ότι η χώρα τους είχε κατακτήσει μια ακόμη ιστορική νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο ενθουσιασμός δεν κράτησε πολύ πριν όλοι συνειδητοποιήσουν ότι ο Ισπανός πιλότος τους είχε τρολάρει εντελώς μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο πιλότος πήρε τον λόγο από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους και είπε: «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας», με αποτέλεσμα η καμπίνα να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς, καθώς πολλοί επιβάτες, φορώντας φανέλες της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι, πίστεψαν ότι η ομάδα τους είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκάλυψε την ανατροπή, λέγοντας: «Η Ισπανία κέρδισε».

Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν αμέσως σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία, με το βίντεο να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
72
68
62
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Νέες αμερικανικές επιθέσεις - Το Ιράν χτύπησε δυο τάνκερ, το ένα ελληνικό
Αναφορές κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του νησιού Κεσμ, αλλά και των πόλεων Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν
Αμερικανική επίθεση στο Ιράν
Ιταλός ακροδεξιός πρώην στρατηγός ανέβασε βίντεο AI που τον εμφανίζει ως Ρωμαίο αυτοκράτορα που καταδικάζει σε θάνατο ηγέτες της αντιπολίτευσης
Ο πρώην στρατηγός, πριν από πέντε μήνες δημιούργησε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» το οποίο υποστηρίζει ότι «ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν μια ηγετική μορφή»
ιταλία πολιτικός
Newsit logo
Newsit logo