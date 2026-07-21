Σαν Φρανσίσκο: Συγκινητική διάσωση σκύλου που είχε χαθεί για σχεδόν δύο εβδομάδες, δείτε βίντεο

Επιχείρηση διάσωσης έστησαν οι αρχές στο Σαν Φρανσίσκο για ένα σκυλί που αγνοούνταν για σχεδόν δύο εβδομάδες και σώθηκε αφού εντοπίστηκε να κολυμπάει πανικόβλητο και εξαντλημένο στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Το σκυλί το οποίο είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου, εντοπίστηκε χάρη σε drone, να κολυμπάει μισό χιλιόμετρο μακριά από την ακτή του Σαν Φρανσίσκο, καθώς γλάροι έκαναν κύκλους από πάνω.

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Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σκύλο και να τον ανεβάσουν με ασφάλεια στο σκάφος. Στο βίντεο φαίνεται το μικρόσωμο ζώο να τρέμει ολόκληρο από την εξάντληση και τον φόβο, καθώς βρίσκεται επιτέλους στα χέρια των ανθρώπων που το έσωσαν.

A dog that had been missing for almost two weeks was saved after it was spotted frantically swimming into San Francisco Bay. Drone footage shows the lost dog, which was last seen on Fourth of July, doggy-paddling half-a-mile out from shore as seagulls circled above. pic.twitter.com/JsK8DICFrz — The Independent (@Independent) July 20, 2026

Το βίντεο από τη διάσωση κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη συγκινητική στιγμή.