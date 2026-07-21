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Σαν Φρανσίσκο: Συγκινητική διάσωση σκύλου που είχε χαθεί για σχεδόν δύο εβδομάδες, δείτε βίντεο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σκύλου που αγνοούνταν για σχεδόν δύο εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες
Σαν Φρανσίσκο: Συγκινητική διάσωση σκύλου που είχε χαθεί για σχεδόν δύο εβδομάδες, δείτε βίντεο
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Επιχείρηση διάσωσης έστησαν οι αρχές στο Σαν Φρανσίσκο για ένα σκυλί που αγνοούνταν για σχεδόν δύο εβδομάδες και σώθηκε αφού εντοπίστηκε να κολυμπάει πανικόβλητο και εξαντλημένο στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Το σκυλί το οποίο είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου, εντοπίστηκε χάρη σε drone, να κολυμπάει μισό χιλιόμετρο μακριά από την ακτή του Σαν Φρανσίσκο, καθώς γλάροι έκαναν κύκλους από πάνω.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σκύλο και να τον ανεβάσουν με ασφάλεια στο σκάφος. Στο βίντεο φαίνεται το μικρόσωμο ζώο να τρέμει ολόκληρο από την εξάντληση και τον φόβο, καθώς βρίσκεται επιτέλους στα χέρια των ανθρώπων που το έσωσαν.

Το βίντεο από τη διάσωση κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη συγκινητική στιγμή.

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