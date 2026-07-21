Κόσμος

Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία – Αναφορές για νεκρούς

Ανέφεραν ότι κατέστρεψαν ένα σύστημα ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 μέσα σε ένα καταφύγιο κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης σε στρατιωτική βάση
Φωτογραφία αρχείου Reuters
Φωτογραφία αρχείου Reuters
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Επιδρομές κατά αμερικανικής βάσης που βρίσκεται στην Ιορδανία ισχυρίζονται ότι πραγματοποίησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν με τις αναφορές να κάνουν για αρκετούς νεκρούς.

Σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν στην περιοχή Αλ-Ρουκμπάν της Ιορδανίας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ

Οπως ανέφεραν οι αεροπορικές τους δυνάμεις ανέφεραν κατέστρεψαν ένα σύστημα ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 μέσα σε ένα καταφύγιο κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης σε στρατιωτική βάση.

Η ομάδα πρόσθεσε ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο να καθαρίσει την κάλυψη των ραντάρ στην περιοχή, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ευρύτερες επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim υπάρχουν και αρκετοί νεκροί.

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