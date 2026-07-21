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Άντι Μπέρναμ: Στον Τραμπ το πρώτο τηλεφώνημα του ως πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για να βοηθήσει τους πολίτες που δυσκολεύονται λόγω της αύξησης του κόστους ζωής
Ο Άντι Μπέρναμ
Ο Άντι Μπέρναμ REUTERS/Isabel Infantes
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Στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε το πρώτο τηλεφώνημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας  Άντι Μπέρναμ λίγες μόνο ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Όπως είπε η τηλεφωνική επικοινωνία τους επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, το εμπόριο, η στρατιωτική συμμαχία και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν ενδιαφέρουσα και πήγε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία για την επικείμενη συνάντησή τους.

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Από την πλευρά του, το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Τραμπ πως το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι προσηλωμένο στην άμυνα και την ασφάλεια, ενώ θα συμβάλει στην ασφαλή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η λειτουργία τους έχει επηρεαστεί από την πολεμική κρίση, γεγονός που έχει ασκήσει πιέσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Μέτρα για τους οικονομικά ευάλωτους και οι νέοι υπουργοί 

Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για να βοηθήσει τους πολίτες που δυσκολεύονται λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, καθώς θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου.

Ο νέος πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να δώσει μια «ανάσα» στα νοικοκυριά που δυσκολεύονται οικονομικά και υποσχέθηκε ότι θα παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα Τρίτη (21.07.2026).

Το βράδυ της Δευτέρας ολοκλήρωσε τον σχηματισμό της κυβέρνησής του. Ανάμεσα στους βασικούς υπουργούς είναι ο Τζον Χίλι, που ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών, και ο Εντ Μίλιμπαντ, που ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην κυβέρνηση επέστρεψε και η Άντζελα Ρέινερ ως υπουργός Στέγασης, ενώ νέος υπουργός Άμυνας ανέλαβε ο Γουές Στρίτινγκ.

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