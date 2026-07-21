Λούβρο: Επαναλειτουργεί η αίθουσα που έγινε στόχος ληστείας 88 εκατ. ευρώ – Φιλοξενεί έκθεση χωρίς πολύτιμα αντικείμενα

Από αύριο Τετάρτη (22.07.2026) ξανανοίγει για το κοινό η Πινακοθήκη Apollo του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος μιας μεγάλης ληστείας με λεία γαλλικά κοσμήματα του στέμματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Με μια μικρή διαφορά ωστόσο, η Πινακοθήκη Apollo του Μουσείου του Λούβρου δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί παρουσία της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Κατρίν Πεγκάρ, ενώ ο πρόεδρος του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό δήλωσε ότι οι συλλογές και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονταν στην αίθουσα έχουν ήδη απομακρυνθεί.

Η θεαματική ληστεία που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, όταν δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οικοδομών εισήλθαν στην Πινακοθήκη Apollo με τη βοήθεια ανελκυστήρα τοποθετημένου σε φορτηγό και αφαίρεσαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.

Για τα κοσμήματα που διασώθηκαν, ο πρόεδρος του μουσείου ανέφερε ότι σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού ασφαλούς χώρου, ενός θησαυροφυλακίου χωρίς παράθυρα σε διαφορετικό σημείο του μουσείου, ωστόσο το έργο απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση και χρόνο.

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Η ληστεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς και ανέδειξε σοβαρά κενά ασφαλείας στο πιο δημοφιλές μουσείο του κόσμου, το οποίο υποδέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το περιστατικό οδήγησε επίσης σε διοικητικές αλλαγές στο Λούβρο, με τον Λοράνς ντε Καρ να αντικαθίσταται στην προεδρία του μουσείου από τον Κριστόφ Λεριμπό.

Παράλληλα, κοινοβουλευτική επιτροπή της Γαλλίας είχε επισημάνει ότι τα ζητήματα ασφαλείας στα μουσεία είχαν υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που ενίσχυσε τη συζήτηση για την ανάγκη νέων επενδύσεων στην προστασία των πολιτιστικών θησαυρών.