«Φλέγεται» το Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης, Μαχσά Αμινί, με την ογή του λαού να ξεχειλίζει και το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία», να ηχεί από άκρη σε άκρη της χώρας, όπου συνεχίζονται για ακόμα μία νύχτα οι διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων σε διάφορες πόλεις του Ιράν. «Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (…) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ, Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ, σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων.

Πράγματι οι προσπάθειες καταστολής των κινητοποιήσεων, έχουν κάνει πόλεις που φλέγονται κυριολεκτικά, με τους πολίτες να μη σταματούν να «μάχονται». Βίντεο που δημοσιεύονται στο Twitter δείχνουν εικόνες χάους, φωτιές σε κεντρικούς δρόμους και διαδηλωτές – ανάμεσά τους και πολλοί άνδρες – να χτυπούν με πέτρες πόρτες και τοίχους.

It's 10:15 PM Tabriz time. The internet is weak. Some streets have been intentionally cut off. People are banging stones on doors and walls. It's like the sound of a war drum. There is a bright fire everywhere. The city is under martial law.#mahsaamini#OpIran #مهساامینی pic.twitter.com/iTqi71h1yQ