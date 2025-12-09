Κόσμος

Ιράν: Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός παραδέχεται ότι μετέδωσε fake news στην διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η δήθεν κατάρριψη ενός stealth μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς τύπου F-35 του Ισραήλ
Ισραηλινό stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35
Ισραηλινό stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35 / Φωτογραφία IDF

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση, ο πρόεδρος του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB παραδέχτηκε ότι ο οργανισμός έκανε λάθη στον τρόπο με τον οποίο κάλυψε τον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ από τις 13 έως τις 24 Ιουνίου 2025.

«Η αξιοπιστία μας έχει πληγεί», είπε σήμερα (09.12.2025) ο Πεϊμάν Τζεμπέλι σε φοιτητές, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Entekhab, με αφορμή την ψευδή είδηση ότι το Ιράν κατέρριψε ισραηλινό stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35 κατά την διάρκεια του πολέμου.

«Στην περίπτωση της φερόμενης κατάρριψης [του ισραηλινού F-35]… ένας αξιωματούχος μας είχε ενημερώσει ότι αυτό είχε συμβεί και το δημοσιεύσαμε. Αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι οι πληροφορίες δεν ήταν αξιόπιστες», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, σε έναν πόλεμο που διήρκησε για 12 ημέρες – στον οποίο ενεπλάκησαν και οι ΗΠΑ.

Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους από αέρος, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Το F-35 της αμερικανικής εταιρείας Lockheed Martin είναι ένα από τα πιο προηγμένα stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς στον κόσμο και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις κατάρριψης ενός τέτοιου αεροσκάφους σε ένοπλη σύρραξη.

Το IRIB θεωρείται κανάλι προπαγάνδας της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο Τζεμπέλι και ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας τελούν υπό κυρώσεις που τους επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022. Τότε, η ΕΕ δήλωνε ότι το IRIB περιορίζει αυστηρά την ελεύθερη ροή πληροφοριών προς τον ιρανικό λαό.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός φέρεται να εμπλέκεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της ιδεολογικής του εγγύτητας με την κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο όπου εδρεύει ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

