Ιράν: Οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή που βάζει στο στόχαστρο – Θα τις χτυπήσουμε όλες, απειλεί ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε σήμερα (28.02.2026) ότι η απάντηση της χώρας στην επίθεση που δέχθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα είναι να στοχοθετήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Συνεχείς οι εκρήξεις σε όλο το Ιράν, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να απειλούν πως θα καταστρέψουν όλα τα πυρηνικά όπλα στην Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βομβαρδισμοί και σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, το οποίο ανακοίνωσε ότι «το κέντρο εξυπηρέτησης του Πέμπτου Στόλου (του αμερικανικού στρατού) επλήγη από πυραυλική επίθεση». προσθέτοντας ότι θα δοθούν αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής ένας 1 άνθρωπος έχει πεθάνει στο Μπαχρέιν, ενώ 3 έχουν τραυματιστεί.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Από την πλευρά του το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι πολλές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν είναι στόχος ιρανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν έχει στοχοθετήσει την αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, την αεροπορική βάση αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα στα ΗΑΕ και τη βάση του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν.