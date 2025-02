Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκάλυψαν και δεύτερη υπόγεια ναυτική βάση

Μία νέα υπόγεια ναυτική βάση αποκάλυψαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ο «ιδεολογικός» στρατός του Ιράν, το Σάββατο (01.02.2025). Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο εβδομάδες αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά μία παρόμοια εγκατάσταση.

«Εκατοντάδες πύραυλοι Κρουζ, ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ηλεκτρονικό πόλεμο των εχθρικών αντιτορπιλικών, έχουν εγκατασταθεί σ’ αυτή την υπόγεια πόλη», υποστήριξε η κρατική τηλεόραση του Ιράν για τη νέα ναυτική που ελέγχουν οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν εκτοξευτήρες πυραύλων εγκατεστημένους μέσα σε υπόγειες στοές, σε ένα χώρο που δεν διευκρινίζεται, αλλά βρίσκεται στο νότιο Ιράν.

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, και ο ναυτικός διοικητής των Φρουρών, ο υποναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσιρί, επισκέφτηκαν την εγκατάσταση.

Παρουσιάστηκε, επίσης, ένας πύραυλος Κρουζ με την ονομασία Ghadr-380. Έχει βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και εξοπλισμό κατά των ηλεκτρονικών αντιμέτρων, σύμφωνα με τον Τανγκσιρί.

Αυτή η επίδειξη ισχύος πραγματοποιείται μετά την ανάληψη καθηκόντων, στις 20 Ιανουαρίου, του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την προηγούμενη θητεία του (2017 – 2021) είχε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική «μέγιστης πίεσης» έναντι του Ιράν, ορκισμένου εχθρού των ΗΠΑ.

