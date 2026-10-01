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Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτηρίζουν «ιστορική νίκη» την αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ από το Ιράκ

«Καρπός της ακλόνητης αποφασιστικότητας αυτού του περήφανου έθνους»
Ιράκ Βαγδάτη
Άνδρας πανηγυρίζει πάνω σε φλεγόμενο στρατιωτικό όχημα των ΗΠΑ στη Βαγδάτη (Φωτογραφία Αρχείου: Muhammed Muheisen / AP Photo)
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Οι Φρουροί της Επανάστασης, ισχυρή ένοπλη δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, χαρακτήρισαν σήμερα (01.10.2026) «ιστορική νίκη» την αποχώρηση από το γειτονικό Ιράκ των δυνάμεων των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή το 2014 προκειμένου να πολεμήσουν την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

«Η εκδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράκ είναι ο καρπός της ακλόνητης αποφασιστικότητας αυτού του περήφανου έθνους να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι Φρουροί της Επανάστασης. Σημειώνεται ότι το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης είναι σε πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε εναντίον της Τεχεράνης, μια σύρραξη που επεκτάθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον συνασπισμό εναντίον των τζιχαντιστών ολοκλήρωσαν χθες (30.09.2026) επισήμως την επιχείρηση «Inherent Resolve» στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Οι ΗΠΑ αρχικά είχαν εισβάλλει στο Ιράκ μαζί με τους συμμάχους τους το 2003 ανατρέποντας τον επί μακρόν ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν το 2011 αλλά επέστρεψαν το 2014 έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης όταν το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα της χώρας και της γειτονικής Συρίας. Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε στρατιωτικά το 2017, αν και πυρήνες του παραμένουν ενεργοί.

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