Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Το Ισραήλ είχε ενημερώσει τη Βρετανία για την απόπειρα επίθεσης στη RAF Φέρφορντ

Το Iσραήλ είχε προειδοποιήσει τις αρχές στη Βρετανία ότι το Ιράν σχεδίαζε επίθεση κατά μιας βρετανικής βάσης, δήλωσε την Τρίτη (29.09.2026) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του που το Λονδίνο παραταύτα επέβαλε κυρώσεις με στόχο τους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ προειδοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου το Λονδίνο για πιθανή ιρανική συνομωσία, λίγο πριν η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοινώσει μέτρα για να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

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«Θέλετε να μάθετε πόσο παράλογη είναι η κατάσταση εκεί, και έως πού φτάνει η αντιισραηλινή προπαγάνδα;», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του καναλιού Σον Χάνιτι. «Εμείς διαβιβάσαμε στους Βρετανούς πληροφορίες που έδειχναν ότι θα γινόταν επίθεση, μια επίθεση ενορχηστρωμένη από το Ιράν. Και, σχεδόν την επομένη, αυτοί μας επέβαλαν κυρώσεις», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη (30.09.2026), ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή (27.09.2026) κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ της RAF στη νοτιοδυτική Αγγλία, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Πέντε άνδρες, Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας 23 ως 25 ετών, συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση προχθές, Δευτέρα (28.09.2026). Το Ιράν απέρριψε «κατηγορηματικά» επίσης τη Δευτέρα οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Σε αντίποινα για τα μέτρα αυτά, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, σε μια θεαματική υποβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Βρετανία.