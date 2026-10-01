Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Πώς η υπόθεση βιασμού θα μπορούσε να αναμορφώσει τη νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης

Με αφορμή τις καταγγελίες περί ομαδικού βιασμού το 2024 μίας κοπέλας στον χώρο μιας αδελφότητας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ, οι κοινοβουλευτικοί της Νέας Υόρκης ζητούν να αναθεωρηθεί η νομοθεσία της πολιτείας που αφορά τις σεξουαλικές επιθέσεις ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση διώξεων σε υποθέσεις που αφορούν θύματα τα οποία βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς Μάθιου Βαν Χούτεν επεσήμανε ότι αρχικά δεν ασκήθηκαν διώξεις εις βάρος των φοιτητών που κατηγορούνται ότι πήραν μέρος στον βιασμό στον χώρο μιας αδελφότητας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ, κυρίως λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η τρέχουσα νομοθεσία της Νέας Υόρκης.

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Η νομοθεσία διακρίνει τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης που βρίσκονταν εκούσια υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ, όπως φαίνεται να ήταν το θύμα στο Κορνέλ, από αυτά στα οποία χορηγήθηκαν ουσίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή εν γνώσει τους. Μόνο τα θύματα της δεύτερης κατηγορίας θεωρείται ότι δεν μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη διάπραξη σεξουαλικών πράξεων.

Κατά συνέπεια, μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο να ασκηθούν διώξεις για βιασμό σε μια περίπτωση που το θύμα είχε καταναλώσει εκούσια ουσίες ή αλκοόλ, ακόμη κι αν αυτό επηρέασε την ικανότητά του να δώσει τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με ειδικούς και ακτιβιστές.

Η νομοθεσία αυτή «λέει ότι αν κάποιος δέχθηκε σεξουαλική επίθεση επειδή κατανάλωσε ναρκωτικά ή είναι μεθυσμένος, τότε φταίει», σχολίασε ο Στέφαν Τερκχάιμερ αντιπρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN).

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Ο Τζέφρι Ντίνοβιτς, μέλος του πολιτειακού κογκρέσου της Νέας Υόρκης, ο οποίος εδώ και χρόνια προωθεί νομοσχέδιο προκειμένου να κλείσουν τα ‘παραθυράκια’ του νόμου, πιέζει και πάλι για την υιοθέτηση αλλαγών που θα επιτρέψουν να απαγγέλλονται κατηγορίες για βιασμό στην περίπτωση που ο δράστης όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι το θύμα δεν ήταν σε θέση να συναινέσει λόγω μέθης.

«Ο βιασμός είναι το μόνο έγκλημα που γνωρίζω στο οποίο μπορεί να μην αποδοθεί δικαιοσύνη, αν το θύμα ήταν μεθυσμένο», τόνισε σε συνέντευξή του. «Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στους επιζώντες σεξουαλικής επίθεσης μεταξύ αυτών που βρίσκονταν οικειοθελώς σε κατάσταση μέθης και αυτών που βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης ακούσια», πρόσθεσε.

Σώμα ενόρκων θα επανεξετάσει την υπόθεση

Η πρόταση για αναθεώρηση της νομοθεσίας ανακοινώθηκε λίγες ημέρες αφού ο Βαν Χούτεν δήλωσε ότι θα ανοίξει και πάλι την έρευνα για τον βιασμό στο Κορνέλ καθώς το φερόμενο ως θύμα κατέθεσε αστική αγωγή εις βάρος επτά μελών της αδελφότητας ΧΦ, του πανεπιστημίου και άλλων.

Σύμφωνα με την αγωγή, τα μέλη της αδελφότητας έδωσαν στη νεαρή γυναίκα αλκοόλ και κεταμίνη και στη συνέχεια, όταν πλέον δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί, τη βίασαν.

Αναγνωρίζοντας την κατακραυγή που έχει ξεσπάσει αφότου επανήλθε στη δημοσιότητα η υπόθεση, ο Βαν Χούτεν εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία εξηγεί για ποιον λόγο η εισαγγελία της κομητείας δεν άσκησε ποινικές διώξεις το 2024, αφού η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία της πανεπιστημιούπολης του Κορνέλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα – μια φοιτήτρια 20 ετών την εποχή του συμβάντος—δεν δήλωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης χωρίς τη θέλησή της, ότι εξαναγκάστηκε με τη βία ή ότι ήταν αναίσθητη, ούτε ότι είχε εκφράσει σαφώς ότι δεν συναινούσε στη σεξουαλική πράξη— στοιχεία που προβλέπονται βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας για την άσκηση δίωξης.

Τώρα ο Βαν Χούτεν δήλωσε ότι θα παρουσιάσει την υπόθεση, περιλαμβανομένης της κατάθεσης της γυναίκας, σε σώμα ενόρκων το οποίο θα αποφανθεί για την άσκηση διώξεων.

Στο μεταξύ ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της εθνικής οργάνωσης ΧΦ Τρέι Ρομπ δήλωσε την Τετάρτη (30.09.2026) ότι το παράρτημα της αδελφότητας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αποβολής των μελών της που κατηγορούνται για τον βιασμό τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αναφοράς της αστυνομίας το 2024 και ότι αυτά αποβλήθηκαν από την εθνική οργάνωση λίγο αργότερα. «Οι ενέργειες αυτές ήταν πέρα από τα όσα προβλέπει η νομοθεσία ή το πανεπιστήμιο Κορνέλ», σημείωσε ο Ρομπ.

Από την πλευρά του και το Κορνέλ υπεραμύνθηκε του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε την υπόθεση, λέγοντας ότι διεξήγαγε έρευνα και επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος των φοιτητών που φέρονται να εμπλέκονται στον βιασμό – από αναστολή της φοίτησής τους ως αποβολές.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ δήλωσε χθες ότι το πανεπιστήμιο αποδέχθηκε το αίτημά της να αναλάβει δικηγορικό γραφείο τη διενέργεια νέας έρευνας.