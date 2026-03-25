Ιράν: Οι σκληροί όροι του για τον τερματισμό του πολέμου – Κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων και Στενά του Ορμούζ υπό ιρανικό έλεγχο

Αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί το Ιράν και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να μην ξεσπάσει ξανά πόλεμος, μεταξύ των όρων
Τεχεράνη
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Αμετάκλητοι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ζητώντας από ΗΠΑ και Ισραήλ εγγυήσεις ασφαλείας, αποζημιώσεις και αλλαγές στην κυριαρχία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το Ιράν παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές του» για τον τερματισμό του πολέμου, δίνοντας το μήνυμα πως δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του.

Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται πως ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ώστε ΗΠΑ και Ισραήλ να μην ξεκινήσουν και πάλι πόλεμο.

Ως δεύτερο όρο, το Ιράν θέλει τα Στενά του Ορμούζ να περνάνε από πλήρη ιρανικό έλεγχο. Η Τεχεράνη ήδη πιέζει μέσω των Στενών για τον τερματισμό του πολέμου, μπλοκάροντας την ελεύθερη διέλευση των πετρελαιοφόρων με αποτέλεσμα οι τιμές των καύσιμων να ξεφύγουν «επικίνδυνα».

Το Channel 12 ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν ζητά το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Τεχεράνη ενδέχεται επίσης να δείχνει κάποια ευελιξία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αλλά μόνο παρασκηνιακά.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις των πυρηνικών καθώς και να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ένοπλων οργανώσεων-συμμάχων, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και η Χαμάς της Γάζας.

