Ιράν: Πυρηνικός επιστήμονας εκτελέσθηκε με την κατηγορία ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Ισραήλ

Ο Ρουζμπέχ Βαντί, για τον οποίο κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν γνωστοποίησαν πως εκτελέσθηκε χθες Τετάρτη (06.08.2025), επειδή είχε δώσει πληροφορίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στην Μοσάντ, την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, ήταν και ο ίδιος πυρηνικός επιστήμονας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος Mizan μετέδωσε πως ο Ρουζμπέχ Βαντί καταδικάσθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και επειδή διοχέτευσε πληροφορίες για έναν πυρηνικό επιστήμονα που σκοτώθηκε τον Ιούνιο κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι σημαντικές εγκαταστάσεις ήταν το Φορντό και η Νατάνζ (εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου), για τα οποία έστειλα πληροφορίες. Τους είπα ότι ήξερα κάποια πράγματα για το Φορντό και μου είπαν (οι πράκτορες της Μοσάντ) να στείλω τα πάντα», λέει ο Βαντί σε βίντεο που περιέχει την ομολογία του, σύμφωνα με το IRIB που το δημοσιοποίησε.

«Η είσοδος και η έξοδος πυρηνικού υλικού στην Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου (UCF) και στο Σταθμό Παρασκευής Καυσίμου (FMP) ήταν πολύ σημαντικές γι’ αυτούς», προσθέτει στο βίντεο ο Βαντί, ο οποίος είχε διδακτορικό στην πυρηνική φυσική από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αμίρ Καμπίρ.

Μια φωνή στο βίντεο λέει πως ο Βαντί συναντήθηκε πέντε φορές με πράκτορες της Μοσάντ ενώ βρισκόταν στη Βιέννη και του ζητήθηκε να ανοίξει ένα λογαριασμό κρυπτονομισμάτων για να πληρωθεί για τις υπηρεσίες του. Ο κατηγορούμενος λέει στο βίντεο πως η Μοσάντ του υποσχέθηκε ένα ξένο διαβατήριο, όταν θα ολοκλήρωνε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Οι εκτελέσεις Ιρανών καταδικασμένων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά το 2025, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει τουλάχιστον οκτώ.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε επί 12 ημέρες τον Ιούνιο αεροπορικά πλήγματα με στόχο κορυφαίους Ιρανούς στρατηγούς, πυρηνικούς επιστήμονες και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν απάντησε με ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον του Ισραήλ.