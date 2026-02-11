Ιράν σε ΗΠΑ: Δεν θα υποχωρήσουμε στα υπερβολικά αιτήματα για το πυρηνικό πρόγραμμα ούτε μας τρομάζει μια επίθεση

Με κατηγορηματικό ύφος, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε σήμερα (11.02.2026) «μήνυμα» στις ΗΠΑ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα μείνει σταθερή στις «κόκκινες γραμμές» της για τις διαπραγματεύσεις, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Την ώρα που το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ξαναρχίσει τον διάλογο και τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από τις θέσεις της παρά τις πιέσεις των Αμερικανών.

Το Ιράν είναι έτοιμο για «οποιαδήποτε επαλήθευση» του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά «δεν θα υποχωρήσει στα υπερβολικά αιτήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν, με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία εορτάζεται φέτος στο πλαίσιο εντάσεων με τις ΗΠΑ.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια.

Η ατζέντα των συνομιλιών Ιράν – ΗΠΑ

Το Ιράν θέλει οι συνομιλίες που ξανάρχισε με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν να περιοριστούν στο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος, υπερασπιζόμενο το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου, κυρίως για ενέργεια.

Οι ΗΠΑ θέλουν από την πλευρά τους πέραν του ζητήματος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος να περιληφθεί στις συνομιλίες ο περιορισμός των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν και η παύση της υποστήριξής του σε ένοπλες οργανώσεις εχθρικές προς το Ισραήλ, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν είναι η κόκκινη γραμμή του και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δήλωσε σήμερα (11.02.2026) ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Nournews.

«Η χώρα μας δεν θα υποχωρήσει στα υπερβολικά τους αιτήματα. Το Ιράν μας δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε μια επίθεση, αλλά συνεχίζουμε τον διάλογο με όλες μας τις δυνάμεις με τις γειτονικές χώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ηρεμία στην περιοχή», υπογράμμισε επίσης ο Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος μιλούσε στην Τεχεράνη στην πλατεία Αζαντί (Ελευθερία) με αφορμή την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Βάσει της παράδοσης, οι υποστηρικτές της εξουσίας συγκεντρώνονται οικογενειακώς ή με συναδέλφους και παρελαύνουν στο κέντρο της Τεχεράνης και αλλού στη χώρα.

Γυναίκες με μαύρο τσαντόρ κυμάτιζαν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κρατούσαν φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σημαντική δύναμη ασφαλείας, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, ήταν ορατή, έναν μήνα μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, και το Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας που θεωρείται από ειδικούς η μόνη πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν απορρίπτει ότι έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες.

Οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχουν επιφορτιστεί με την επαλήθευση του ειρηνικού χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά εδώ και μήνες δεν έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.