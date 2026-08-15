Ιράν σε Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Ηταν, είναι και θα παραμείνουν δικά μας»

Σε νέο γύρο σκληρής αντιπαράθεσης εισέρχονται ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να ανακηρύξει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό «έδαφος των ΗΠΑ». Η Τεχεράνη απάντησε σε υψηλούς τόνους, διαμηνύοντας ότι τα Ορμούζ «ήταν ιρανικά, είναι ιρανικά και θα παραμείνουν ιρανικά» και ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ κλιμακώθηκε μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με την ιρανική πλευρά να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου περί «απόλυτου ελέγχου» της περιοχής. Η Τεχεράνη επιμένει ότι εκείνη διατηρεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και συνδέει την επαναλειτουργία της με την εξέλιξη της σύγκρουσης.

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«Δεν καταλαμβάνονται με αεροπλανοφόρα»

Τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου απέρριψε αργά το βράδυ της Παρασκευής (14.08.2026) ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, υποστηρίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να αλλάξουν χέρια ούτε με στρατιωτικά μέσα ούτε με προεδρικές εξαγγελίες.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθούν με τιτιβίσματα», ούτε «με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο υψηλόβαθμος Ιρανός διπλωμάτης κάλεσε την Ουάσιγκτον να «αποδεχτεί την πραγματικότητα», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί «στρατηγικές και βαριές ήττες».

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«Τα Στενά του Ορμούζ ήταν ιρανικά, είναι ιρανικά και θα παραμείνουν ιρανικά», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η θαλάσσια οδός παραμένει «κλειστή» και θα ανοίξει εκ νέου μόνο κατόπιν «διαταγής» της Τεχεράνης.

«Οσο οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται την ήττα τους, το Ιράν θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό», συμπλήρωσε.

ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!

تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود. (۱) — Gharibabadi (@Gharibabadi) August 14, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Σύντομα θα τα ανακηρύξω έδαφος των ΗΠΑ»

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση της αστυνομίας στο Γκάρντεν Σίτι, κοντά στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ», συνδέοντας την εξαγγελία του με την έκβαση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

Οπως είπε, αυτό θα συμβεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες «τελειώσουν να νικούν το Ιράν, που ηττάται πολύ οδυνηρά».

Ο Τραμπ υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, ισχυρισμό που η ιρανική κυβέρνηση απορρίπτει ως «ψέμα».

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, μέσω της οποίας διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει κλειστή με απόφαση της Τεχεράνης από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

"Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States."



President Trump floats a dramatic move involving the strategically critical waterway as he says Iran is being "very badly defeated." pic.twitter.com/zXJhCfOIqH — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

«Δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη»

Κατά την ίδια ομιλία, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή του να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει «ποτέ πυρηνικό όπλο».

Η Ισλαμική Δημοκρατία διαψεύδει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε παράλληλα στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων εντείνει την πίεση στα αμερικανικά νοικοκυριά.

«Αν χρειάζεται να πληρώνετε λίγα περισσότερα» για καύσιμα, «είναι εντάξει», είπε απευθυνόμενος στους Αμερικανούς. «Δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι «πήρα τη σωστή απόφαση» με την είσοδο των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύρραξης, η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 35%, επιβαρύνοντας το πολιτικό κλίμα για τον Λευκό Οίκο.

Η διαφορετική ιεράρχηση του Βανς

Οι τοποθετήσεις Τραμπ ακολούθησαν τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, ο οποίος έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

«Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε» και βρίσκεται «πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά όπου είχε φτάσει στην αρχή της ένοπλης σύρραξης», δήλωσε ο Βανς.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «στόχο υπ’ αριθμόν ένα» της αμερικανικής κυβέρνησης τη διατήρηση χαμηλών τιμών στο πετρέλαιο και τη βενζίνη για τους Αμερικανούς, τοποθετώντας στη δεύτερη θέση την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Ο στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πορεία επίτευξης και των δύο στόχων.

Στο οικονομικό μέτωπο η πίεση

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της πίεσης προς την Τεχεράνη στο οικονομικό πεδίο, την ώρα που η διπλωματική οδός παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει, τουλάχιστον προς το παρόν, τους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ISNA, το Κατάρ και το Πακιστάν εξακολουθούν να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των δύο πλευρών.

Μέσω των δύο χωρών ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο, κατά τον Αραγτσί, να διεξάγονται αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις.

ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν έτσι να επιμένουν στις θέσεις τους για τα Στενά του Ορμούζ, με τη στρατηγική θαλάσσια οδό να παραμένει στο επίκεντρο τόσο της στρατιωτικής όσο και της οικονομικής αντιπαράθεσης και χωρίς, προς το παρόν, να διαφαίνεται διέξοδος από το αδιέξοδο.