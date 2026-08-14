Ο Τραμπ «θέλει» τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ και απειλεί το Ιράν με νέα χτυπήματα

Νέα δήλωση – βόμβα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε αργά το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής (14.08.2026) σε δημόσια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη πως σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ!

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν (;), καθώς τόνιζε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ κομμάτι των ΗΠΑ.

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«Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», είπε χαμογελώντας ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ακαδημία της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε τον (ναυτικό) αποκλεισμό… Κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε», συνέχισε.

Ο ίδιος υποστήριξε πως «ο αμερικανικός στόλος έχει επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό που λειτουργεί ως ένα απόρθητο τείχος από ατσάλι».

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Η Ουάσινγκτον επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε όσα πλοία επιθυμεί, ελέγχοντας πλήρως την εμπορική δραστηριότητα σε αυτά τα κρίσιμα ύδατα. Ο σκληρός στρατιωτικός αποκλεισμός προκαλεί τεράστια οικονομική αιμορραγία στην Τεχεράνη, στερώντας από το ιρανικό καθεστώς εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε 24ωρο.

"Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States."



President Trump floats a dramatic move involving the strategically critical waterway as he says Iran is being "very badly defeated." pic.twitter.com/zXJhCfOIqH — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

Ο Τραμπ εκτίμησε πως η ιρανική πλευρά ηττάται κατά κράτος στον πόλεμο, επισημαίνοντας πως η αλλαγή του καθεστώτος στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο ενδέχεται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Οι σαρωτικές αμερικανικές κυρώσεις πιέζουν ασφυκτικά την οικονομία της χώρας, με τον αρχηγό του Λευκού Οίκου να διαμηνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως οποιαδήποτε ιρανική επίθεση θα απαντηθεί με εκατό φορές μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ.

TRUMP DANCE ON LONG ISLAND! 🇺🇸 pic.twitter.com/lZphAX7Bk5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 14, 2026

Τέλος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν «πόλεμος μιας μέρας». Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως «πλέον συνεργαζόμαστε υπέροχα» και «έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από τη χώρα αυτή.