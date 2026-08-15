Ουάσινγκτον: Ύποπτη συσκευή έξω από πυροσβεστικό σταθμό σήμανε συναγερμό αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν sex toy

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερο περιστατικό ήρθαν οι πυροτεχνουργοί στη Ουάσιγκτον όταν κλήθηκαν να βρεθούν έξω πυροσβεστικό σταθμό της περιοχής όπου βρέθηκε μία ύποπτη ηλεκτρονική συσκευή με εμφανή καλώδια. Αφότου οι ειδικοί εξέτασαν το αντικείμενο συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι αυτό που περίμεναν.

Ο συναγερμός στη Ουάσιγκτον κινητοποίησε πυροτεχνουργούς και ομάδα K-9 και έκλεισε έναν πολυσύχναστο δρόμο για σχεδόν δύο ώρες μέχρι να γίνει η απαραίτητη έρευνα για το αντικείμενο. Όταν όμως οι ειδικοί το εξέτασαν, η «απειλή» αποδείχθηκε πολύ πιο προσωπικής χρήσης αφού επρόκειτο για ανδρικό sex toy.

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Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης (12/8/2026), έξω από πυροσβεστικό σταθμό στη λεωφόρο Wisconsin, στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ένας άνδρας εμφανίστηκε κοντά στον σταθμό έχοντας μαζί του το αντικείμενο, πλησίασε μέλος της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια το άφησε πίσω, κοντά σε κάδο απορριμμάτων. Από τη συσκευή φαίνονταν εκτεθειμένα καλώδια.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για «ύποπτη ηλεκτρονική συσκευή» και η κινητοποίηση ήταν άμεση.

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Στο σημείο έφτασε η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, μαζί με ομάδα K-9 και απέκλεισαν την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία εν μέσω της πρωινής ώρας αιχμής.

Δύο ώρες μετά, οι πυροτεχνουργοί έδωσαν τέλος στον συναγερμό. Το μπλε και μαύρο κυλινδρικό αντικείμενο, περίπου στο μέγεθος ενός μεγάλου μπουκαλιού νερού, δεν περιείχε εκρηκτικά.

Στην αστυνομική αναφορά περιγράφηκε επισήμως ως «φορητή ηλεκτρονική συσκευή σεξουαλικής χρήσης με αντλία» για άνδρες.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και η περιοχή κρίθηκε ασφαλής και η Wisconsin Avenue άνοιξε ξανά στην κυκλοφορία.