Κλιμακώνουν οι Χούθι: Οκτώ νεκροί στην Υεμένη, χτύπησαν εγκατάσταση της ARAMCO στη Σαουδική Αραβία

Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στην Αραβική Χερσόνησο, με τους Χούθι να εξαπολύουν επίθεση στο λιμάνι της Μόκα στην Υεμένη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι, και να ανακοινώνουν παράλληλα πλήγμα με drone κατά εγκατάστασης της ARAMCO στη Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εχθροπραξίες στην περιοχή έχουν αναζωπυρωθεί, επηρεάζοντας κρίσιμες θαλάσσιες και ενεργειακές υποδομές.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, εμφανίζονται να διευρύνουν το πεδίο των επιχειρήσεών τους απέναντι στη Σαουδική Αραβία, πλήττοντας τόσο λιμενικές εγκαταστάσεις και εμπορικά πλοία όσο και ενεργειακούς στόχους. Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται και στα Στενά του Ορμούζ, όπου πετρελαιοφόρο της ADNOC δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Παρασκευής.

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Οκτώ νεκροί από την επίθεση στη Μόκα

Αξιωματικός του στρατού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ, δήλωσε ότι η επίθεση των Χούθι στην παραθαλάσσια πόλη Μόκα την Παρασκευή στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Κατά την ίδια πηγή, οι Χούθι «εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων καθώς ξεφόρτωναν στο λιμάνι», ενώ δύο σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες.

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Η Μόκα είχε βρεθεί στο στόχαστρο επίθεσης των Χούθι και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που ασκεί το κίνημα στις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Υεμένης.

Drone κατά εγκατάστασης της ARAMCO

Παράλληλα, το σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσαραλά, ευρύτερα γνωστό ως Χούθι, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εγκατάστασης της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας ARAMCO.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους Χούθι, στόχος ήταν εγκατάσταση στη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή του πρακτορείου στο κίνημα ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «με drone», το οποίο «πέτυχε τον στόχο του».

Η επίθεση στη Νατζράν ακολούθησε αντίστοιχη ενέργεια μόλις μία ημέρα νωρίτερα, όταν οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκατάσταση της ARAMCO στην Τζαζάν.

Η επανάληψη των επιθέσεων κατά σαουδαραβικών ενεργειακών υποδομών αυξάνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και για πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές.

Στο στόχαστρο και τάνκερ της ADNOC

Το βράδυ της Παρασκευής, πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ.

Το περιστατικό ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δελτίο Τύπου που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.

«Το συμβάν δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε η ADNOC.

Η επίθεση δεν θεωρείται μεμονωμένο περιστατικό, καθώς αρκετά τάνκερ της ίδιας εταιρείας είχαν γίνει στόχος επιθέσεων την Πέμπτη αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στα Στενά του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως και οποιαδήποτε διαταραχή στην ασφαλή ναυσιπλοΐα έχει άμεσες συνέπειες στις διεθνείς αγορές.

Επιστροφή των εχθροπραξιών σε μεγάλη κλίμακα

Οι τελευταίες επιθέσεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εχθροπραξίες στην Υεμένη έχουν επανέλθει σε ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμοζόταν από το 2022.

Η νέα ένταση εκτυλίσσεται με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τη Σαουδική Αραβία να αποτελεί βασικό σύμμαχο της Ουάσιγκτον και τους Χούθι να διατηρούν στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Τον Ιούλιο, η Ανσαραλά είχε ανακοινώσει αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίζει σαουδαραβικά πλοία να κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Έκτοτε έχουν καταγραφεί επανειλημμένα πλήγματα εναντίον σαουδαραβικών πλοίων και υποδομών, με την ένταση να μεταφέρεται πλέον ταυτόχρονα σε ξηρά και θάλασσα.

Δύο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες στο επίκεντρο

Η νέα κλιμάκωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς αφορά δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς υδρογονανθράκων.

Στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, οι Χούθι επιχειρούν να περιορίσουν την κίνηση σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ στην ανατολική πλευρά η κατάσταση παραμένει τεταμένη στα Στενά του Ορμούζ.

Οι νέες επιθέσεις σε πλοία, λιμενικές εγκαταστάσεις και πετρελαϊκές υποδομές εντείνουν έτσι την πίεση σε μια περιοχή κομβικής σημασίας για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης.