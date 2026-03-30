Ιράν: Σχέδιο για επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ – Περιορισμοί για πλοία από ΗΠΑ και Ισραήλ

Η Επιτροπή Ασφάλειας του κοινοβουλίου του Ιράν ενέκρινε τη Δευτέρα (30/03/2026) σχέδιο για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση του «κυριαρχικού ρόλου του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του» στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο προβλέπει αυξημένο έλεγχο και εποπτεία της ναυτιλιακής οδού, περιλαμβάνοντας διατάξεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μέτρα προστασίας της θαλάσσιας διέλευσης, καθώς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς με την επιβολή διοδίων σε ριάλ για τα διερχόμενα πλοία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, προβλέπεται η απαγόρευση διέλευσης για πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε μια κίνηση που ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή και να επηρεάσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις αγορές ενέργειας.