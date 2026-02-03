Κόσμος

Ιράν: Τέθηκε υπό έλεγχο η τεράστια φωτιά που «έπνιξε» με μαύρο καπνό την Τεχεράνη – Δεν υπάρχουν τραυματίες

Μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Πυκνός καπνός στην Τεχεράνη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε
Πυκνός καπνός στην Τεχεράνη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε / SOCIAL MEDIA / via REUTERS

Συναγερμός σήμανε σήμερα (03.02.2026) το πρωί στην πρωτεύουσα το Ιράν, όταν πολύ μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο δυτικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ιράν.

Ωστόσο, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Η φωτιά στην αγορά της δυτικής ΤεχεράνηςΗ φωτιά στην αγορά της δυτικής Τεχεράνης / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για το σβήσιμο του καπνού δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, μιλώντας στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

φωτιά στην ΤεχεράνηMajid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Επίσης, δεν έχουν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, τόνισε ο Μοχάμεντ Μπεχνία, διοικητής επιχειρήσεων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πρωινή ώρα σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα.

Εικόνες έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και να σκεπάζουν τη γύρω περιοχή.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι πυροσβέστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες.

