Ιράν: Φωτιά σε τοπική αγορά στην Τεχεράνη – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή

Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για τραυματίες αλλά η φωτιά φαίνεται να είναι μεγάλη
φωτιά
Η φωτιά στην Τεχεράνη

Φωτιά ξέσπασε (3/2/2026) σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ στην Τεχεράνη, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλο μέρος της πόλης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η φωτιά ξέσπασε σε τοπική αγορά στα δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα και με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεγιάγιες – Τζανετάμπαντ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί, που έστειλαν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και φιάλες οξυγόνου.

Όπως είπε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο πρακτορείο Tasnim, το σημείο του συμβάντος είναι ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων και διαφορετικές χρήσεις.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών ή τα αίτια της πυρκαγιάς.

