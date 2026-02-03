Ιράν: Φωτιά σε τοπική αγορά στην Τεχεράνη – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή

Φωτιά ξέσπασε (3/2/2026) σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ στην Τεχεράνη, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλο μέρος της πόλης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η φωτιά ξέσπασε σε τοπική αγορά στα δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα και με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεγιάγιες – Τζανετάμπαντ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί, που έστειλαν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και φιάλες οξυγόνου.

Όπως είπε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο πρακτορείο Tasnim, το σημείο του συμβάντος είναι ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων και διαφορετικές χρήσεις.

Huge fire has been reported in Jannat Abbad market, in West of Tehran.



Firefighters & ambulances have been sent to the place.



No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet. pic.twitter.com/RvroiHVQlp
February 3, 2026

BREAKING: A large fire has broken out in Janat Bazaar, Tehran.



The local Janat market, located next to the Niayesh Mall, is engulfed in flames. pic.twitter.com/jKUsihmF0P — Eli Afriat (@EliAfriatISR) February 3, 2026

WATCH: Black smoke rising over northwestern Tehran



Cause currently unconfirmed pic.twitter.com/6yyvsUT8cO — Rapid Report (@RapidReport2025) February 3, 2026

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών ή τα αίτια της πυρκαγιάς.