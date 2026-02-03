Ιράν: Φωτιά σε τοπική αγορά στην Τεχεράνη – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή

Φωτιά ξέσπασε (3/2/2026) σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ στην Τεχεράνη, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλο μέρος της πόλης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η φωτιά ξέσπασε σε τοπική αγορά στα δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα και με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεγιάγιες – Τζανετάμπαντ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί, που έστειλαν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και φιάλες οξυγόνου.
Όπως είπε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο πρακτορείο Tasnim, το σημείο του συμβάντος είναι ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων και διαφορετικές χρήσεις.
Huge fire has been reported in Jannat Abbad market, in West of Tehran.
Firefighters & ambulances have been sent to the place.
No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet. pic.twitter.com/RvroiHVQlp— Tala Taslimi (@tala_taslimi) February 3, 2026
BREAKING: A large fire has broken out in Janat Bazaar, Tehran.— Eli Afriat (@EliAfriatISR) February 3, 2026
The local Janat market, located next to the Niayesh Mall, is engulfed in flames. pic.twitter.com/jKUsihmF0P
WATCH: Black smoke rising over northwestern Tehran— Rapid Report (@RapidReport2025) February 3, 2026
Cause currently unconfirmed pic.twitter.com/6yyvsUT8cO
Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών ή τα αίτια της πυρκαγιάς.