Ιράν: Θανατική ποινή σε άνδρα που συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Κατηγορείται για «εχθρότητα κατά του Θεού»

Η κόρη του κατηγορούμενου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για τον ρόλο της στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με πηγή του Reuters
Ιρανή διαδηλώτρια σε αντικυβερνητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Ιρανή διαδηλώτρια σε αντικυβερνητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας / REUTERS / Nacho Doce

Συγκλονιστική αποκάλυψη κάνει σήμερα (24.02.2026) το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια υπόθεση στο Ιράν, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Δκαστήριο της Τεχεράνης εξέδωσε απόφαση για θανατική ποινή στον Μοχαμάντ Αμπασί, κάτι που αν επιβεβαιωθεί επίσημα, θα είναι η πρώτη τέτοια καταδίκη στο Ιράν που σχετίζεται με τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν που προκάλεσαν σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις στη χώρα.

Πηγή κοντά στην οικογένεια του άνδρα δήλωσε στο Reuters ότι η ιρανική δικαιοσύνη δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την ποινή σε βάρος του Μοχαμάντ Αμπασί και ότι θα πρέπει επίσης να την επικυρώσει το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Ο Αμπασί κατηγορήθηκε ότι σκότωσε αξιωματικό ασφαλείας, έναν ισχυρισμό που η οικογένειά του αρνήθηκε, δήλωσε η πηγή.

Οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην καταστολή των διαδηλώσεων, στη χειρότερη εγχώρια αναταραχή στον Ιράν μετά την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979.

Στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι μπορεί να διατάξει στρατιωτική δράση εάν προχωρήσει σε εκτελέσεις.

Η πηγή δήλωσε ότι η κόρη του κατηγορούμενου, η Φατεμέ Αμπασί, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για τον ρόλο της στις διαδηλώσεις.

«Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν πρόσβαση στον δικηγόρο που ήθελαν και τους ορίστηκε δημόσιος συνήγορος», πρόσθεσε η πηγή.

