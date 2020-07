Να καθησυχάσει επιχειρεί το καθεστώς του Ιράν για το ατύχημα στον χώρο του συγκροτήματος του πυρηνικού σταθμού της Νατάνζ το πρωί της Πέμπτης (02.07.2020).

Ειδικός αξιωματούχος του Ιράν υποστήριξε ότι από την έκρηξη δεν προκλήθηκαν θύματα ούτε “μόλυνση” από ραδιενέργεια. Το ατύχημα σημειώθηκε “σε μια αποθήκη χωρίς πυρηνικό υλικό (σ.σ. εντός του χώρου του πυρηνικού συγκροτήματος και ως εκ τούτου) δεν γινόταν να προκαλέσει μόλυνση”, δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μπερούζ Καμαλβαντί, διευκρινίζοντας σχετικά με τον τόπο στον οποίο σημειώθηκε το ατύχημα.

#BREAKING : I just received this image from a source in #Iran . This building which is in #Natanz nuclear site was damaged due to explosion caused by most likely a cyber attack of #Israel Defense Force today! This is located in Shahid Ahmadi Roshan Uranium Enrichment Facilities! pic.twitter.com/KHKF3g25jQ

“Δεν υπάρχουν ανησυχίες για την πιθανότητα μόλυνσης καθώς μια υπό κατασκευή αποθήκη, η οποία δεν χρησιμοποιείτο, υπέστη ζημιά κι όχι ο ίδιος ο πυρηνικός σταθμός”, δήλωσε παράλληλα ο Καμαλβαντί στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

“Ομάδες ειδικών βρίσκονται τώρα εκεί και ερευνούν για τα αίτια του ατυχήματος”, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με αυτό.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε παράλληλα επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Νατάνζ Ραμεζάν Αλί Φερντοζί ότι επρόκειτο για πυρκαγιά.

Ο Φερντοζί πρόσθεσε ότι εστάλησαν πυροσβέστες στην περιοχή χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τα αίτια της πυρκαγιάς, μετέδωσε επίσης το Tasnim.

“Δεν βρισκόταν κανένας εργαζόμενος εκεί και δεν είχαμε κανένα θύμα”, δήλωσε επίσης ο Καμαλβαντί σε συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε τηλεφωνικώς στην κρατική τηλεόραση.

“Ωστόσο είχαμε οικονομικές και υλικές ζημίες”, σημείωσε ο Καμαλβαντί.

Ο Ιρανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε παράλληλα ότι “δεν υπήρξε διακοπή στην δραστηριότητα του κέντρου εμπλουτισμού” ουρανίου της Νατάνζ. Αυτό “λειτουργεί κανονικά”, είπε.

It’s interesting that when spokesman of #Iran’s Atomic Energy Org. appeared on TV to discuss #Natanz incident today, it was via phone. Different from attempt by MODAFL last week to defuse speculation over explosion east of Tehran. MODAFL there appeared on site and on camera. pic.twitter.com/Ghk5hDBcNk