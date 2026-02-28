Ιράν: Βίντεο από τα πλήγματα ακριβείας του Ισραήλ στην επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού»

Η πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε σήμερα (28.02.2026) τα πρώτα βίντεο από τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν, στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων- σε συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις.

Αρχικά, το Ισραήλ έδωσε στην δημοσιότητα πλάνα από την απογείωση stealth μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 αλλά και μαχητικών αεροσκαφών F-15 με προορισμό θέσεις «κλειδιά» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν.

Στη συνέχεια, δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα πλήγματα ακριβείας στο δυτικό Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού», αναδεικνύοντας την ικανότητα των ισραηλινών αεροπορικών δυνάμεων να επιχειρούν στους αιθέρες του Ιράν.

WATCH: IDF strikes hundreds of targets in western Iran as part of Operation Roaring Lion pic.twitter.com/KYMYVL8DOQ — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Η Γερμανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων σήμερα (28.02.2026) το πρωί για τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ πρόσθεσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους του αναφορικά με την κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι σημείωσε ότι είχε ενημερωθεί για τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χάρη στους διαύλους επικοινωνίας της χώρας με τους συμμάχους της.

«Χάρη στους διαύλους (επικοινωνίας) που διατηρούμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας γνωρίζαμε για τη στρατιωτική δράση που ανέλαβαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ», έγραψε στο Χ.